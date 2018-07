Dernier test pour les Canaris

Par DDK | Il ya 47 minutes | 119 lecture(s)

Le club kabyle disputera son quatrième et dernier match de préparation en Allemagne, ce soir à 18h, face au SG Lebach-Landsweiler évoluant en 7e division allemande. Pour ce dernier match avant le retour au pays, le coach Dumas donnera leur chance à certains éléments qui n’ont pas beaucoup joué jusque-là, à l’instar de Tizi Bouali, Souyad et El Mouden. Face à cette modeste équipe allemande, les joueurs devraient ajouter une autre victoire à leur actif. Après les deux dernières victoires face successivement au FC Weisbach (D9/ Allemagne) deux buts à un, et au RM Hamm Benfica (D1/ Luxembourg) deux buts à zéro, les Kabyles veulent terminer le stage sur une bonne note. De sa part, le coach Franck Dumas suivra de très près le rendement de chacun de ses éléments au cours de cette dernière joute amicale. Il pourra ainsi arrêtera sa liste des 11 qui affrontera la JSS, le 11 août prochain. Satisfait de la préparation de son groupe, Dumas a rassuré les dirigeants du club, à leur tête le président Mellal. L’équipe aurait donc toutes ses chances de jouer les premiers rôles la saison prochaine. Le match de cet après-midi sera celui de la dernière chance pour l’attaquant Uche Nowofor qui a déçu lors du dernier match face à l’équipe du Luxemburg, le RM Hamm Benfica. Si l’attaquant nigérian continue de ne pas donner satisfaction, son contrat risque fort d’être résilié dés le retour du l’équipe au pays. Quant à l’attaquant burundais, Fiston, il est attendu le 29 du mois en cours pour être testé par le staff technique kabyle. Selon une source autorisée, la sélection de la Libye a saisi l’équipe de la JSK pour disputer un match amical et rendre hommage au défunt ex-défenseur libyen de la JSK, Omar Daoud. Et c’est Franck Dumas qui prendra la décision finale sur la programmation de cette rencontre dès le retour de l’équipe d’Allemagne, dimanche prochain.

Vers un match amical face à la Libye

Prévu initialement que la JSK affronte l’équipe des Espoirs avant le début du championnat, le club kabyle pourrait donc affronter la Libye. Tout dépendra de la décision de Dumas. Pour ce qui est du stage qui se poursuit en Allemagne, le club kabyle a effectué deux séances d’entraînement, hier, comme ce fut le cas depuis le début du stage en Allemagne. Les joueurs ont travaillé le physique le matin et le technico-tactique dans l’après-midi. Le staff technique kabyle n’a donc pas donné de repos aux joueurs et ces derniers continueront à travailler jusqu'à samedi prochain, date de la fin de ce stage de préparation. Leur retour au pays est prévu pour dimanche prochain.

M. L.