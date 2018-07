Mahrez justifie son transfert

Par DDK | Il ya 47 minutes | 98 lecture(s)

Recruté par Manchester City cet été en provenance de Leicester, Riyad Mahrez semble déjà emballé par ce choix de carrière et évoque les raisons pour lesquelles il a opté en faveur des Citizens. Après quatre ans et demi passés du côté de Leicester, Riyad Mahrez (27 ans) offre un nouveau tournant à sa carrière, puisque le milieu offensif algérien s’est engagé cet été avec Manchester City. Recruté par Pep Guardiola pour 68M€, Mahrez semble conquis par ce choix de carrière et le fait savoir. Dans des propos rapportés hier par L’Equipe, l’ancien maitre à jouer de Leicester s’est enflammé pour son transfert à Manchester City. « Manchester City est un grand club qui aime le beau football, avec un très grand coach qui plus est. C'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu signer ici. Je suis un joueur ambitieux, je veux gagner le plus de titres possibles. Je pense que Manchester City est l'équipe parfaite car il y a cette ambition de gagner », explique Riyad Mahrez. L’international algérien a signé ses grands débuts avec Manchester City, en prenant part au match face aux Allemands de Borussia Dortmund (défaite 0-1) dans la nuit de vendredi à samedi derniers au stade de Chicago, dans le cadre du tournoi amical International Champions Cup. Titularisé par l’entraineur espagnol des Citizens, Pep Guardiola, Mahrez a cédé sa place à la 73e minute de jeu à son coéquipier Patrick Roberts. Pour sa première apparition, Mahrez s’est montré actif au niveau de l’attaque où il a eu notamment à frapper deux coups-francs.

R. S.