Le club multiplie les matchs amicaux

Par DDK | Il ya 4 heures 20 minutes | 145 lecture(s)

Le début du championnat de la wilaya de Béjaïa arrive à grands pas, et les clubs se préparent en conséquence afin d’entamer la nouvelle saison avec de bonnes notes. Certains clubs viseraient certainement le maintien, et ce, vu les moyens dérisoires qu’ils possèdent, entre autres financiers, qui restent le nerf de la guerre. D’autres viseraient l’accession vers le palier d’au-dessus, à l’exemple des banlieusards de la jeunesse sportive d’Ighil Ouazzoug, qui auront comme objectif la montée en régionale 2 à l’issue de la saison sportive 2018/2019. A cet effet, le club qui a débuté la préparation depuis un moment est en phase précompétitive, avec des matches amicaux programmés à cet effet. Le duo d’entraîneurs Herou Zahir et Kheraz Kamel ont en effet clôturé la première phase de préparation d’intersaison, en travaillant beaucoup plus l’aspect physique, et en axant leur travail sur le coté technique, tactique et technico-tactique. C’est donc une nécessité de faire tourner l’effectif en place et voir plus clair en vu de dégager l’équipe type qui aura l’insigne honneur d’entamer la saison sportive avec les meilleurs atouts possibles. Le club a joué jusqu’à aujourd’hui trois rencontres amicales, la première ponctuée par une défaite face au pensionnaire de la R2/GA (Ligue régionale de football d’Alger), l’Olympique sportive d’El Kseur, et ce, sur le score de deux buts à zéro, avant de donner la réplique au deuxième match amical face à l’Union Sportive de la Soummam, qui est du même palier que les El Kseurois. Les deux équipes se sont quittées comme elles ont débuté cette rencontre, sur le score de parité de zéro partout. La troisième rencontre jouée par les hommes du président Moumen Djahid était face à un club du même palier (Honneur de Béjaïa), la JSB Amizour en l’occurrence, jouée au stade Larbi Touati d’Amizour où les béjaouis ont gagné sur le score de trois à zéro, dont un doublé de Hamza Bendris. Dans l’ensemble, le groupe va de mieux en mieux, cela même s’il lui reste beaucoup à faire, surtout que la saison est longue et que tout peut arriver.

M.R.