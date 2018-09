L’équipe en nette progression

Par DDK | Il ya 4 heures 20 minutes | 154 lecture(s)

L'équipe de la JS Tala Tgana, qui a débuté sa préparation le 24 août dernier, s’améliore de jour en jour. Après un mois de préparation intense, les coéquipiers de Djamel Bouaziz sont en train de monter en puissance, à travers les matchs amicaux disputés. Pas moins de quatre rencontres jouées par les partenaires de Massinissa Rekibi et ces derniers ont été à la hauteur, en signant des victoires avec l'art et la manière. Ils ont déjà battu le FC Betrouna sur le score de deux buts à un, avant d'enchaîner avec un autre succès sur le même score face au nouveau né l'US Tirmitine. Ils ont atomisé l'US Bouhinoun sur le score sans appel de 7 à 0 et le dernier test a eu lieu avant hier et les gars de Tala Tgana se sont imposés devant l'US Sidi Belloua sur le résultat de 2 à 1, avec deux réalisations signées par Massi Beriki et Cherif.

Massi Boufatis