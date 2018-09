Début de l’évaluation de l’effectif

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 157 lecture(s)

La formation du CRB Aït R’zine, qui évolue en division Honneur de la wilaya de Béjaïa, a entamé sa préparation d’intersaison depuis deux semaines seulement, sous la houlette Heroug Ouali, ancien joueur, en attendant le recrutement d’un coach, selon le secrétaire général du club Herdouane Tackfarinas. Côté effectif, les responsables de l’équipe ont opté pour la stabilité : «Tous les joueurs du groupe de la saison écoulée sont retenus. Notre objectif est la formation, on est en train de préparer une équipe d’avenir. Notre stade sera fermé d’ici la fin du mois de novembre et début décembre pour la pose du gazon synthétique. On ne peut pas jouer l’accession hors de nos bases et sans moyens financiers. Cela dit, on ne se contentera de faire de la figuration, bien au contraire, on fera tout pour réaliser une saison meilleure que la dernière», a déclaré le secrétaire général du club. Ainsi après deux semaines de travail spécifique sur les volets physique et technico-tactique, les hommes du président Abdenour Derradji ont livré leur première rencontre amicale. L'adversaire n'était autre que l’ES Ighil Ali, pensionnaire de la division Pré-honneur Bejaïa. La rencontre s’est terminée en faveur du Chabab sur le score de 3 buts à 2.

Samy H.