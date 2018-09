«Je savais que mon équipe allait réagir»

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 154 lecture(s)

Après avoir fourni une piètre image lors de la première journée, en s’inclinant à domicile face à l’IRB Ain Lahdjar sur le score de (1– 0), le MB Bouira s’est racheté en allant damer le pion au NRB Tleghma sur le même score de (1 but à 0), sur une réalisation de son milieu de terrain Wassim Chedani. Pour le coach du Mouloudia Amar Tabouni. «Le premier match nous a été très utile. La défaite qui reste toujours amère, a servi de leçon». «Ce n’est pas pour me justifier, reprend Tabouni, mais nous n’avons pas eu assez de temps de préparation, notamment concernant les rencontres amicales, seulement deux matchs, afin de voir les prédispositions de l’ensemble des joueurs, en parallèle, je savais qu’on comptait du potentiel, que l’équipe allait réagir. J’ai longuement discuté avec les joueurs après notre contre performance à domicile, face à l’équipe de Ain Lahdjar, notamment les erreurs commises pour en tirer des leçons et faire en sorte qu’ils en fassent un simple accident de parcours, que c’est à eux d’absorber la colère des supporters et faire taire les critiques en reprenant les choses en main». Le coach du Mouloudia reste toutefois confiant quant à l’avenir du club, «le championnat vient juste de commencer, ce sont toutes les équipes qui sont en train de se connaitre. Il faut continuer de travailler avec sérénité et persévérance. Aucun joueur n’est indispensable et c’est tout le monde qui aura sa chance». A noter en revanche que le MBB s’est rendu à Tleghma amoindri de plusieurs éléments clés, entre autres, Akrour, Fethi et Tama, blessés. Les trois joueurs ont été titularisés lors du premier match face à Ain Lahdjar, ainsi que Dris, Kouidri, Lamouri et Djemil. Le MBB a repris les entraînements hier dimanche dans son fief, dans une bonne ambiance et l’esprit galvanisé en présence de l’ensemble des joueurs et ce, en prévision du prochain match prévu vendredi prochain, à domicile face à l’IRB Berhoum.

A. M’henna