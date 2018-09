Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 228 lecture(s)

Le défenseur axial du MOB Mazari Arslan Chakib revient sur le nul chez le CABBA et parle du prochain match face à la JSS

La Dépêche de Kabylie : Après la défaite à domicile contre le NAHD, vous vous êtes bien rachetés en forçant le CABBA au partage des points, un commentaire ?

Mazari Arslan Chakib : Je pense qu’on ne peut pas espérer mieux que ça vu la physionomie du match bien qu’on s’ait procuré certaines actions de buts qu’on n’a pas pu concrétiser. Après notre défaite à domicile contre le NAHD, on s’est donné mot pour se racheter lors de ce match, et c’est chose faite. Ce résultat est le fruit de la volonté des joueurs et de la solidarité entre nous sur le terrain ainsi que de l’application stricte des consignes de l’entraîneur.

Honnêtement, est-ce que vous avez douté après avoir encaissé dès la deuxième minute ?

Pas du tout. Bien qu’on ait été cueillis à froid, on s’est solidarisés et la preuve, on a pu égaliser cinq minutes après, donc on avait la tête bien concentrée sur le match. Je pense que notre force dans ce duel était la présence sur le terrain et le gain de tous les duels, un atout non négligeable dans un match de football.

Un match important vous attend samedi contre la JS Saoura, comment l’aborderez-vous ?

Ça sera très difficile pour les deux équipes mais on tâchera de bien se préparer et de bien négocier ce match pour renouer avec les victoires et confirmer le nul du CABBA. On n’a plus le droit à l’erreur à domicile et on ne doit plus perdre de points afin d’assurer le maintien le plus tôt possible.

Les supporters ont quitté le stade à la fin du match du NAHD très déçus, un message à leur adressser ?

Je comprends leur déception après la défaite du NAHD mais ils doivent savoir qu’on a joué ce match amoindris de pas moins de 5 joueurs titulaires, donc c’était très difficile d’avoir un bon rendement. J’espère qu’ils seront en force ce samedi pour nous soutenir, car on a besoin d’eux pour réaliser le meilleur résultat possible devant une bonne équipe de la JSS. L’objectif principal du club est le maintien, tout en visant une place honorable, donc je pense qu’on est sur la bonne voie pour le moment. Avec ce rythme, on pourra facilement atteindre cet objectif. Nos supporters ne doivent pas s’inquiéter, je les rasseure, le rendement du groupe va s’améliorer avec le temps, avec le retour de tous les joueurs.

Propos recueillis par Z. H.