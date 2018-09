Quatre jours pour préparer l’ASO

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 209 lecture(s)

Après avoir bénéficié d’une journée de relâche au lendemain de leur énième semi-échec à domicile contre l’US Biskra (2 - 2), les joueurs de la JSMB ont entamé, hier après-midi, les préparatifs du prochain match face à l’ASO Chlef, comptant pour la 8e journée du championnat. En attendant, les supporters du club qui étaient encore très remontés contre leur équipe après cet énième ratage sur ses terres, étaient donc attendus en grand nombre hier au stade pour exiger des explications du staff technique et des joueurs. Ceci quand on sait que les Biskris étaient revenus au score dans les dernières minutes de la partie par le remuant Messaadia (83’ et 90’) alors qu’ils étaient en infériorité numérique suite à l’expulsion du défenseur Adouane. Cela dit, il faut dire aussi que même le coaching du duo intérimaire, Boussekine - Hariti, a été tout simplement remis en cause par la direction du club qui s’est réunie dans l’urgence au soir même de ce faux pas de trop, dirions-nous, des camarades de Nafaa Alloui, comme pour rappeler à nouveau la nécessité d’engager un successeur pour Mustapha Biskri avant même le déplacement de Chlef. Autrement dit, le nom du nouvel entraîneur des Vert et Rouge devrait être connu durant la semaine en cours.

ASO - JSMB, vendredi à 18h

La ligue de football professionnel (LFP) a rendu public avant-hier le programme de la huitième journée du championnat de la Ligue 2 Mobilis. Ainsi, la JSM Béjaïa rendra visite, vendredi prochain à partir de 18 heures, à l’ASO Chlef, qui n’est autre que le leadeur du groupe. Soit un rendez-vous qui ne s’annonce pas du tout sous de meilleurs auspices pour les gars de la Soummam qui peinent à retrouver leurs marques dans ce présent exercice.

B. Ouari