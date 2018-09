«Nos moyens financiers sont dérisoires»

Par DDK | Il ya 2 heures 10 minutes | 126 lecture(s)

L’Union sportive Akbou souffre, selon son président, le martyre sur le plan financier.

Pensionnaire de la division Excellence, ce club de handball, créé en 2015, a réalisé un bon parcours la saison écoulée, en terminant 5e au championnat et demi-finaliste en coupe d'Algérie. Cette formation a, aussi, animé la super-coupe d'Algérie sans oublier les petites catégories U 20, 18, 16, 14 et 12, lesquelles ont décroché 4 coupes d’Algérie et 5 championnats. A titre de rappel, ce club existait depuis 1994 sous une autre appellation, l’ES Akbou en l’occurrence. D’après son président, Kherbouche Redouane, les moyens financiers du club sont vraiment limités comparés aux challenges de la compétition et aux autres teams composant le palier Excellence : «J’avoue que nous avons le budget le plus bas par rapport aux équipes qui évoluent dans cette division. Et dire qu’on appartient à une commune et une wilaya des plus riches au niveau national… Concernant les subventions, je dirais, sans détours, que c’est la déception totale. Elles ne sont pas à la hauteur du niveau du club et de ses ambitions qui grandissent de jour en jour», regrette Kherbouche, ajoutant : «Pour vous dire la vérité, on a revu nos objectifs à la baisse dernièrement, après la subvention qui nous a été accordée par notre APC. Celle-ci (subvention) nous a contraints, d’ailleurs, à annuler le stage d’intersaison des seniors, tout comme on a décidé de réduire le nombre des athlètes que compte l’école. Nous souhaitons que les autorités locales revoient à la hausse les subventions allouées à notre club et révisent les critères de subvention, autrement le club pourra disparaitra dans un proche avenir». Par le biais d’une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, les dirigeants du club s’insurgent : «Nous, Union sportive Akbou ‘’USA’’, dénonçant fermement la politique de notre APC d’Akbou (…). Nos nouveaux élus n’ont apporté aucun changement aux anciennes pratiques, avec des attributions purement politiques, sans aucun critère objectif ni sportif fondé sur les résultats obtenus, la représentativité de la commune d’Akbou sur l’échelle nationale, les statuts des clubs d’élite, et même, très loin, d’une vraie étude financière, qui détermine les prévisions de gestion des clubs. Sinon, comment peut-on expliquer le fait qu’un club comme l’USA, qui évolue au niveau de la division excellence, avec des résultats très performants, et une école de formation qui dépasse les 150 athlètes, n’avait droit qu’a une somme dérisoire (...) Notre club était, aussi, victime des critères de la DJS et l’APW qui se sont basées sur les richesses des APC, en considérant notre commune parmi les plus riches à l’échelle nationale».

M. R.