L’état lamentable du stade communal décrié

Situé à proximité du chef-lieu de la commune, cet édifice censé être une réalisation de grande envergure est actuellement dans un état catastrophique. La dégradation y est à un stade avancé surtout et le lancement des travaux de revêtement de la pelouse en gazon synthétique en rajoute. Aucune sécurité n’est prise en considération. Le gazon est directement posé sur du béton d’où les conséquences probables et le danger, surtout pour les petites catégories de l'US Béni Douala obligées de recevoir les équipes adverses au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou au vu dudit danger. La direction du club a dénoncé ces faits et les a signalés. Le constat ne s’arrête pas là, les alentours du stade sont devenus une décharge publique et un réseau d’assainissement coule directement à l’intérieur du stade, provoquant la dégradation du synthétique. Bouteilles et sacs en plastique jonchent l’intérieur du stade. Les vestiaires ressemblent à tout, sauf à un espace censé recevoir une équipe ou une délégation par l’absence d’entretien de cette structure. Les portails, toujours ouverts, permettent à tout le monde d’y accéder sans la moindre difficulté. «Une grande insécurité règne lorsque les catégories jeunes s’entrainent, des envahissements de terrain à tout bout de champ contrariant l’organisation de séances d’entrainement», explique notre interlocuteur, ajoutant : «Nous lançons un appel à toutes les instances sportives et locales de venir s’enquérir de l’état des lieux pour constater de visu l’impératif réhabilitation de cette structure et la réfection de cette pelouse qui est un véritable danger.»

Lyes Mechouek