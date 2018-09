C’est parti pour le SS Sidi Aïch !

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 192 lecture(s)

Tout semble rentrer dans l’ordre dans la maison SS Sidi Aïch, après les turbulences l’ayant secouée durant l’été.

En effet, le doyen des clubs de Kabylie, qui a failli disparaître, vient de connaître le dénouement grâce à la volonté des élus de la commune, à leur tête le président de l’APC, Chafik Abaour. Ces derniers n’ont répondu qu’au souhait d’une jeunesse locale refusant de voir mourir le club emblématique de toute une région. A la faveur de l’AG extraordinaire qui s’est déroulée le week-end dernier, Nacim Ferguene a été désigné à la tête du directoire. Il n’empêche que le retard mis pour redresser le club, après la démission des membres du bureau, suscite des interrogations de la part des amateurs locaux du sport : «Pourquoi ils (membres du bureau) n’ont pas installé une commission de candidatures et organisé une AG élective dans les temps ? Il faut dire que même si certains ont voulu que la situation perdure et que le club mette la clé sous le paillasson, d’autres ne voulaient pas entendre parler d’un forfait», déclare un supporter. «Les grand clubs comme le SSSA ne meurent jamais. Même si on évolue en Honneur, il ne faut pas oublier que notre club a été créé en 1928. Le SSSA vivra grâce à ses hommes, le club survivra quelles que soient les conditions», renchérit le même supporteur. A présent que le problème administratif est résolu, le premier responsable du club est appelé à rattraper le temps perdu. Sa première priorité à été l’installation du staff technique, composé de Hanafi Atmani et Benamsili Toufik, et sensibiliser les joueurs à reprendre les entraînements le plus vite possible pour combler le retard. Après un long repos forcé, les joueurs de la SSSA ont repris le chemin des entraînements au stade de l’Amitié, mardi dernier. Pour une première séance d’entraînement, il y avait du beau monde au stade. De nombreux joueurs susceptibles de porter les couleurs rouge et blanc, la nouvelle saison, se sont appliqués sur le terrain. Le staff technique s’est, toutefois, contenté d’une séance légère d’une heure, avant d’aborder les choses sérieuses avec l’application du programme qui consiste en une séance quotidienne pour la 1ère semaine et l’augmentation de la charge pour la phase précompétitive. Le travail acharné a donc commencé mercredi dernier, avec la présence d’une pléiade de joueurs, dont Cherfi Koceïla, Chilla Hacène, Rehal Hakim et son frère Massinissa, Ferhat Faouzi et le revenant Cherif Atoumi. «C’est bon signe pour la suite, l’effectif se complétera au fur et à mesure que le travail avancera», a ajouté le coach du club. S’exprimant sur le départ de certains cadres, le coach, qui ne semble pas s’inquiéter outre-mesure, assurera que son équipe est capable de relever le défi. «Sidi-Aïch a toujours été une pépinière de jeunes talents. L’objectif primordial sera donc de construire un bon groupe capable de faire un parcours honorable. Mais on ne va pas se contenter de faire de la figuration durant cette saison», souligne-t-il. L’entraîneur Hannafi Atmani lance, par ailleurs, un appel à l’ensemble de la famille des Diables rouges pour soutenir son équipe qui aura besoin, selon lui, d’encouragements : «Je demande à toute la famille sidi-aichoise de s’unir, de s’impliquer davantage et d’aider son club. Main dans la main, on pourra mener l’équipe à bon port. J’en suis convaincu», dit-il encore. Même son de cloche du côté de Ferguène, lequel affirme : «On a déjà arrêté notre effectif et on a là un bon groupe qui fera parler de lui».

Le maintien comme objectif

En dépit de l’excellent parcours réalisé par le doyen des clubs de la Kabylie la saison écoulée, lors duquel il a terminé juste derrière le nouveau promu en Régionale 2, le Racing club de Seddouk, les camarades du capitaine Koceïla Cherfi n’ont pas effectué, comme toutes les autres équipes, une préparation d’avant-saison dans les temps. Malgré la reprise tardive des entraînements, le staff technique promet de mettre les bouchées doubles avec la programmation de un ou deux matchs amicaux en prévision du championnat. Concernant l’objectif du club pour la saison 2018 /2019, le coach indiquera : «Sauver le club d’un forfait général et jouer le maintien sont nos priorités. On est en train remettre l’équipe sur rails, en rendant espoir aux fans du club, sceptiques au vu de la situation catastrophique dans laquelle était plongé le club, qui a frôlé le forfait». En somme, les responsables de Sidi Aïch ne visent pas trop haut, mais ils restent confiants : «Le groupe relèvera le défi même avec ce retard dans la préparation. Sidi Aïch possède toujours des talents», réaffirme le président.

Samy H.