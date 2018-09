«Éviter le faux pas d’entrée»

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 121 lecture(s)

Le MC Bouira, qui n’a repris du service qu’à la fin du mois dernier, n’a pas effectué une bonne préparation d’intersaison. Pas de stage bloqué ni de travail spécifique, «juste des généralités», dira son entraîneur Tellal Ali. «Nous avons commencé tardivement à cause de plusieurs couacs, notamment ceux relatifs au volet financier. Les anciens joueurs ont hésité avant de rempiler, ils réclamaient leurs indemnités de la saison dernière, d’autres ont carrément opté pour de nouveaux clubs, à l’instar de Derradj et Lamouri qui ont rejoint le MB Bouira (…..)», explique Tellal. «Sans moyens financiers, nous avons difficilement convaincu certains joueurs de prolonger, notamment ceux qui constituaient le pilier de l’équipe la saison passée, comme Kacel, Yahiaoui, Messedek, Nourine et Nouicer. Nous avons aussi récupéré Harouni, qui a déjà joué avec nous avant d’aller au MB Bouira puis à l’E Sour Ghozlane, ainsi que Meslem et Attoui, lesquels évoluaient au HC Aïn Bessem. C’est un groupe de jeunes qui répondent aux profils du club, qui table sur la formation. Nous allons donner la chance à tout le monde. Cependant, seuls les joueurs les plus réguliers et prêts à la compétition seront alignés lors des matchs officiels», ajoute notre interlocuteur. Notons, par ailleurs, que ce n’est qu’hier lundi que les dirigeants du club se sont rendus au niveau de la LRFA pour déposer les dossiers de licences des joueurs. Concernant la préparation, le MCB n’a livré qu’un seul match amical, face au CM Tidjelabine. Un duel remporté par les Bouiris sur le score de 4 à 2. «C’est la seule fois que j’ai vu évoluer certains joueurs. J’ai fait jouer tout le monde, les équipes A et B, chaque élément a joué une mi-temps. Je sais pertinemment que c’est peu, mais j’ai quand même une idée sur le groupe ainsi que l’effectif qui sera d’attaque vendredi prochain à l’occasion de la première journée du championnat, lors de laquelle on croisera le fer avec le RC Seddouk, au stade de Timezrit. Une rencontre que nous allons aborder avec beaucoup de resserve, l’essentiel c’est d’éviter le faux pas d’entrée», conclut Tellal.

M’hena A.