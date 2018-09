Huit nouveaux clubs engagés

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 150 lecture(s)

Le nombre de clubs engagés pour la saison 2018/2019 dans la division pré-Honneur de la wilaya de Béjaïa est de quinze clubs, apprend-on auprès du président de la ligue, Idir Amghar. Par rapport à la saison écoulée, on y trouve des départs et des arrivées dans cette division. Ainsi, huit clubs feront leur baptême du feu à l'occasion. Il s'agit du FC Béjaïa, JS Melbou, JS Djermouna, CSA/Tizi Tifra, OS Tazmalt, CSP Tazmalt, ES Tizi El Oued et le FE Tazmalt. Par ailleurs, pour cette nouvelle saison et au vu de la composante du groupe, on a appri le retrait de pas moins de six formations qui ont, toutefois, préféré engager leurs jeunes catégories. Il s'agit du BC El Kseur, US Sidi Ayad, US Beni Mansour et l'OC Akfadou ajouter à cela le WA Felden et l’ASTI Darguina, qui ont mis pour rappel la clé sous le paillasson au cours de la saison écoulée, qui n'ont pas renouvelé leurs engagements en senior. Les quinze formations qui formeront la partie inférieure de la division Pré-honneur sont le WRB Ouzellaguen, l’ES Ighil Ali qui a changé de sigle et qui sera dénommé le RCIA, la JS Tameridjet, l’IRB Bou Hamza, le NRB Semaoun, le FC Béjaïa, la JS Melbou, la JS Djermouna, le CSA/Tizi Tifra, l’OS Tazmalt, le CSP Tazmalt, l’ES Tizi El Oued et le FE Tazmalt qui feront leur baptême de feu en championnat.

Samy. H.