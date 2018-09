Le club recevra à Timezrit

Par DDK | Il ya 2 heures 10 minutes | 197 lecture(s)

Le Racing Club de Seddouk, que préside Mohand Kebbi, effectuera son entrée le week-end prochain face au MC Bouira. Le nouveau promu, qui voit son stade en travaux, était dans l’embarras, et a effectué sa préparation au niveau de la ville voisine de M’Cisna. Le nouveau promu ne compte pas faire dans la figuration mais jouer les premiers rôles et pourquoi pas une deuxième accession de suite cette fois en régionale 1 au terme de la saison sportive 201/8/2019, où le club compte rejoindre les autres clubs de Béjaïa évoluant dans ce palier, soit la JS Tichy et la JS Akbou, afin de rendre ledit palier équitable entre les wilayas d’Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou et Bouira. Aux dernières nouvelles, on apprend que le club recevra ses adversaires au stade communal de la ville de Timezrit. La direction du club et le staff technique composé, entre autres, de Benslimane Nacereddine, comptent faire bonne figure durant l’exercice 2018/2019, mais aussi s’acclimater avec le terrain en question avant le grand derby face à l’équipe locale, l’Espérance sportive de Timezrit, qui sera la première à recevoir le Racing pour le compte de la 7ème journée. Avant cette journée, les capés de Lyes Saidi (Ex-joueur de la JSMB et de la JS Kabylie) qui a opté cette saison pour le nouveau promu, recevront quatre fois sur le terrain communal le MC Bouira pour le compte de la 1ère journée, l’ES Bir-Ghbalou (3e journée), le CRB Kherrata (4e journée) et l’autre nouveau promu, le FC Tadmaït lors de la 6e journée. «Au nom du RC Seddouk et au nom de tous les amoureux du club, on tient à remercier nos voisins, amis et frères de l’ES Timezrit, à leur tête le président, les dirigeants et le P/APC, d’avoir mis à notre disposition le stade communal. Concernant la domiciliation, ce sera à 99% au stade de Timezrit», peut-on lire sur la page officielle du RCS.

M. R.