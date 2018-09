Les Montagnards montent en puissance

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 188 lecture(s)

Le DC Boghni, qui évoluera au championnat Honneur Tizi-Ouzou la saison prochaine, poursuit sa préparation dans de bonnes conditions. Les poulains d'Akli Tazekrit ont disputé plusieurs matchs amicaux, face à des adversaires de la Régionale 1 et 2 et de la division Pré-honneur Tizi-Ouzou. La première joute amicale a mis aux prises les coéquipiers de Belaïdi avec les gars d’Aït Bouadou qu'ils ont atomisés sur le score sans appel de 5 à 1, avant de récidiver face aux Sudistes de l'ES Draâ El-Mizan, en s'offrant un carton de 6 à 0. Ils ont à nouveau donné la réplique à la même ESDM, au stade Boumghar de Draâ El Mizan. Les partenaires de Khelui Hamza se sont imposés une fois encore, cette fois-ci sur le score de deux buts à zéro. Il n’y pas de doute, les capés de Tazekrit, au vu de la forme qu’ils affichent, montent en puissance et enchaînent les victoires, sachant qu’ils ont aussi dicté leur loi aux Communards du CRB Tizi-Ouzou de Chabane Meftah en les battant, au stade Oukil Ramdane, sur le score de 3 à 2. Vendredi passé, les Montagnards du DCB ont accueilli, au stade de Boghni, leurs homologues de l'US Tirmitine. Là encore, ils n'ont pas fait dans le détail, en l’emportant sur un résultat large de 3 à 0, avec un doublé de Kheloui Adel. Les belles prestations des coéquipiers de Yadadène ne pourront que galvaniser ces derniers en vue d’entamer la nouvelle saison sportive dans de bonnes conditions et avec assurance, eux qui visent une autre accession.

Massi Boufatis