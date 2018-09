Mahrez épate Guardiola

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 233 lecture(s)

Double buteur pour Manchester City face à Cardiff (0 - 5) samedi dernier, Riyad Mahrez a enfin lancé sa saison sous ses nouvelles couleurs.

Peu en vue depuis son arrivée à Manchester City cet été, Riyad Mahrez semble rencontrer quelques problèmes pour s'intégrer au collectif déjà bien rodé de Pep Guardiola, lui qui brillait depuis plusieurs saisons sous les couleurs de Leicester. Apparu à 5 reprises en Premier League avant le déplacement des Sky Blues sur la pelouse de Cardiff samedi (0-5), l'international algérien a toutefois prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent, à créditer d'une entrée en jeu fracassante. En effet, entré en jeu au cours d'une rencontre déjà maîtrisée par le Champion d'Angleterre en titre, le joueur formé au Havre s'est illustré de la meilleure des manières, inscrivant un doublé en l'espace de quelques minutes...

«Il a une qualité incroyable»

Entré en cours de jeu en seconde période en remplacement de l’Argentin Sergio Aguero (61e), Mahrez n’a pas mis beaucoup de temps pour s’illustrer lors du match en déplacement face à Cardiff City (5-0) dans le cadre de la 6e journée de Premier League anglaise. Servi sur un plateau par l’Allemand Gundogan, l’ancien Havrais ne s’est fait pas prier pour battre le portier adverse en pleine surface (67e). Complètement déchaîné, Mahrez a récidivé à quelques minutes de la fin en marquant le 5e but pour son équipe (88e), d’un tir du pied gauche dans la surface, une réalisation qui lui a valu les applaudissements de Guardiola. « C’est bien. Je suis très heureux d’avoir marqué aujourd’hui et d’avoir aidé l’équipe à gagner. C’est le plus important. Parfois c’est en tant que remplaçant, parfois en tant que titulaire (que je marque). Il faut être prêt en toutes circonstances. Je suis très heureux d’avoir marqué le premier but pour mon équipe et j’espère que c’est juste le début », a lancé le joueur après la rencontre. Bénéfique pour sa confiance, lui qui doit se contenter d'entrer dans la rotation des nombreux ailiers à disposition de Guardiola, tels que Raheem Sterling, Leroy Sané ou encore Bernardo Silva, dans des caractéristiques différentes. Une performance de bonne facture, logiquement très appréciée par son entraîneur, Pep Guardiola, apparu élogieux en zone mixte au sujet de sa recrue estivale. « C’est bien pour lui de marquer ses premiers buts. C’est un joueur incroyablement talentueux, il mérite de jouer plus, comme Phil Foden. C’est un plaisir de les voir jouer au football. Mais la saison est très longue et ils doivent être prêts, parce qu’ils vont beaucoup jouer », a lancé un Pep Guardiola conquis, alors que la presse est elle aussi convaincue, puisqu’il a écopé d’un 8/10 dans le Daily Mail, et d’un 7/10 dans le Manchester Evening News.

«C’est un gars qui va beaucoup nous aider»

« Il a bien joué. C’est un gars qui va beaucoup nous aider. Il a un talent particulier et devant le but, il a une qualité incroyable. Nous sommes tellement satisfaits de lui. Nous avons gagné 5-0 à Cardiff, nous avons concédé peu d’occasions, alors oui, je suis très heureux », a ainsi expliqué l'ancien coach du Bayern Munich. L'international algérien Riyad Mahrez, champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, a signé début juillet un contrat de cinq ans avec Manchester City. Le montant du transfert n'a jamais été dévoilé. Selon Leicester, le joueur aurait été vendu pour une somme qui constituerait un record pour le club, alors que plusieurs informations estiment ce montant à 60 millions de livres (79,6 M EUR). Arrivé du Havre (Ligue 2 française) en 2014 pour près de 452.000 euros, l'attaquant de 27 ans, avait déjà fait l'objet d'avances de la part des dirigeants des Citizens en début d'année. Ces derniers avaient proposé en janvier 56,5 M EUR ainsi que pour le jeune ailier ou milieu offensif Patrick Roberts, dont la valeur de transfert est évaluée à 17 millions d’euros, dans la transaction. Après le refus des Foxes, qui réclamaient 90 millions d’euros, Riyad Mahrez avait exprimé son mécontentement en faisant grève de l'entraînement pendant quinze jours où il n'avait disputé aucun match. «Je suis si heureux de rejoindre City, qui joue un football extraordinaire sous la direction de Pep Guardiola», a déclaré à son arrivée l'attaquant algérien sur le site de Manchester City, qui a terminé en tête du championnat anglais la saison dernière. «Je pense que nous pouvons avoir de grands succès ensemble dans les prochaines années, et je pense que mon jeu peut encore se développer grâce à Pep», a-t-il ajouté. Auteur de 17 buts lors de l'incroyable saison du titre obtenu à Leicester sous les ordres de l'entraîneur italien Claudio Ranieri, Mahrez a remporté le prix du Joueur de l'année de la PFA (Professional Footballers' Association, ndlr) en 2016.

R. S.