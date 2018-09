Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 184 lecture(s)

Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, était présent avant-hier à Londres lors de la conférence de Didier Deschamps à la veille de la remise du trophée Fifa du meilleur entraîneur de l’année.

Qu’avez-vous pensé de l’intervention de Didier Deschamps ?

Djamel Belmadi : J’ai trouvé son intervention exceptionnelle. Je voulais lui poser une question, mais je n’ai pas pu ! Donc, je l’ai posée en privé après coup. C’était vraiment très intéressant. On ne peut pas entendre mieux en tant qu’entraîneur. Il est champion du monde. Tu écoutes tout ce qu’il a à dire, chaque mot, chaque phrase. Il y a des choses que l’on connaît. Mais il y a beaucoup de choses que l’on apprend.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?

Ce qu’il explique sur la gestion du groupe et les échanges entre sélectionneur et joueurs. Il a notamment dit une chose très importante : sélectionner un groupe, c’est en éliminer certains. On connaît les joueurs qu’il n’a pas pris avant la Coupe du monde. Mais il a eu raison in fine. On ne peut rien lui reprocher. Il est champion du monde. Mais c’est une grosse décision. Il faut avoir le courage de le faire quand on pense que c’est nécessaire et que c’est la bonne décision. C’est en tout cas une bonne saison pour les entraîneurs français avec la victoire de Zinedine Zidane en Ligue des champions.

Vous êtes plutôt Deschamps ou plutôt Zidane ?

C’est difficile de les départager. Je laisse ça aux journalistes. Didier a remporté la Coupe du monde. Zizou a gagné la Ligue des champions. Les deux sont de très grands entraîneurs. C’est énorme ce qu’ils ont fait. Cela montre aussi que le football appartient aux footballeurs. Les anciens joueurs avec beaucoup de succès et d’expérience sont aujourd’hui des entraîneurs et des sélectionneurs qui gagnent. Il y a un juste retour des choses.

Quand on est un jeune sélectionneur comme vous, qu’apprend-on de Deschamps ou de Zidane ?

On apprend qu’entraîner est un ensemble de facteurs. Sur le plan pédagogique, mais aussi technique et tactique, chaque détail compte. Il y a beaucoup de choses dans la vie du groupe comme sur le terrain. La palette d’un entraîneur est tellement large. La maîtrise de tous ces aspects fait de toi que tu es bon, très bon ou mauvais.

