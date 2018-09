Les joueurs rappelés à l’ordre

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 174 lecture(s)

Les jours passent et se ressemblent pour la JSM Béjaïa qui n’a plus goûté aux délices d’un succès depuis la première journée du championnat. Une situation qui est devenue pesante pour les inconditionnels du club, dont un grand nombre d’entre eux ont saisi l’occasion de la première séance de travail de la semaine, avant-hier, pour interpeler, de vive voix, les camarades de Belmessaoud. En effet, le dernier semi-échec concédé à domicile à l’US Biskra (2 - 2) dans le cadre de la 7e journée du championnat, a été perçu comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase par les amoureux du club phare de la Soummam qui, comme attendu, se sont rendus au stade avant-hier après-midi pour exiger des explications des joueurs et du staff technique. «Ce n’est pas normal de mener par 2 à 0 et se faire rejoindre au score à la fin du match par un adversaire ayant évolué en infériorité numérique. Vous êtes payés pour mouiller le maillot de ce prestigieux club», pestent-il en cœur à l’adresse des joueurs à la fin de ladite séance qui a connu notamment les absences des deux éléments du milieu de terrain, Djeribia et Niaiti. De leur côté, les partenaires de Belgherbi qui ont subi, la mort dans l’âme, les remontrances de leurs supporters, n’ont point bronché mais une détermination à toute épreuve se lisait sur leurs visages pour se racheter dès vendredi prochain face au leader du championnat.

Fin de fonction pour Mokhtar Hariti

La séance de reprise d’avant-hier a été dirigée par le DTS du club, Samy Boussekine, et l’entraîneur des gardiens de but Salim Fodhil. Et pour cause, la direction du club vient de mettre fin aux fonctions de l’entraîneur adjoint, Mokhtar Hariti. Cela dit et selon une source proche des affaires du club, cette décision de la direction de se séparer des services de Hariti serait liée à un différend qu’il aurait eu avec Boussekine. Toujours dans le sillage de la barre technique, la direction de Houassi serait, a-t-on appris, en passe de conclure avec l’un des entraîneurs ciblés cette semaine, dont Mourad Rahmouni et Toufik Rouabah, les plus cités dans l’entourage immédiat du club.

