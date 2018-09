Cinq jours pour préparer la JSS

Par DDK | Il ya 2 heures 9 minutes | 160 lecture(s)

Après le précieux point récolté à Bordj devant le CABBA local (1 - 1), les Vert et Noir du MOB ont repris le travail, hier soir.

Une reprise dans le but de bien préparer la prochaine rencontre contre la JS Saoura comptant pour la huitième journée de la Ligue 1 Mobilis et programmée pour samedi à 18h au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa. Le coach français, Alain Michel, a constaté beaucoup de lacunes dans le rendement collectif du groupe vendredi dernier, surtout en attaque où les éléments composant ce compartiment n’ont pas eu le rendement escompté. Le premier responsable du volet technique incombe ce rendement tout juste moyen de l’attaque à l’effectif qui en manque d’éléments capables de changer le cours du match ainsi que l’absence d’un meneur de jeu pour faire l’animation et l’absence de Touré a été ressentie tout au long des deux matchs qu’il a raté. La satisfaction du dernier match vient du compartiment défensif qui a été stabilisé par le staff technique ainsi que le probant rendement de Toual Athmane qui a brillé lors de sa première titularisation en annihilant toutes les actions des Bordjiens. Concernant le prochain match, le groupe sera renforcé par le retour de Touré, Bencherif et Kadri, qui a purgé sa suspension alors que Kaddous risque de prolonger sa convalescence pour quelques jours de plus. Alain Michel doit trouver la solution en donnant du sang neuf au compartiment offensif qui a démontré ses limites en incorporant Soltane à la place d’un des deux attaquants, Amokrane et Camara, qui n’arrivent pas à orienter le jeu vers l’avant et qui d’après certains observateurs ne sont pas complémentaires entre eux. Un autre souci pour le coach qui doit chercher le meilleur remplaçant pour Kaddous même si lors du dernier match, Aouali Kamel qui a pris sa place, a donné satisfaction en jouant juste défensivement. Il doit intégrer un autre joueur à vocation offensive, à l’image de Herida qui va aider dans le couloir ses amis en attaque. Le staff technique est conscient de la tâche qui l’attend lors du prochain match contre la JSS et avec son expérience, il fera de son mieux pour trouver la meilleure organisation de jeu qui donnera satisfaction et permettra au groupe de faire une meilleure prestation possible. Sur un autre volet, la direction compte injecter deux primes des matchs, MCO et CSC, dans les comptes des joueurs afin de les motiver plus et les booster à réaliser un bon match samedi prochain. Côté supporters, la tension a baissé un peu après le point récolté à Bordj car le plus important pour eux est le volet comptable, ils ne veulent plus revivre les mauvaises périodes où le MOB assurait le maintien difficilement alors que ces fidèles supporters vaguent dans une pression quotidienne par amour aux couleurs. Les Crabes espèrent seulement que le groupe assure le maintien le plus vite possible, tout en visant une place honorable qui replacera le MOB dans l’échiquier du football national.

Z. H.