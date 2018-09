Lancement cette semaine des travaux

Par DDK | Il ya 2 heures 8 minutes | 537 lecture(s)

Les travaux de terrassement pour la réalisation, à Tizi-Ouzou, du centre de formation de la JSK «seront lancés au courant de cette semaine», a annoncé, hier, le président du club Cherif Mellal. Ce dernier a expliqué que toutes les démarches pour le lancement de ce projet, qui sera d'un apport important pour le club phare de la Kabylie, ont été pratiquement achevées et les travaux de terrassement peuvent être entamés sur une assiette de terrain de 4 Ha sise à Oued Aissi (sortie Est de la ville des Genêts). Ce centre sera réalisé avec la contribution de deux gros sponsors de la JSK (un privé et un public), a ajouté Mellal. «Nous sommes en discussion avec nos sponsors afin de trouver une formule pour construire ce centre en partenariat avec l'opérateur privé de téléphonie mobile Ooredoo ou le groupe Cosider (le plus grand groupe algérien de bâtiment, travaux publics et hydraulique)», a-t-il indiqué. Ce projet, qui est «la première priorité du staff dirigeant de la JSK, sera doté, entre autres, de deux stades, d'une unité de soins et d'une autre de récupération et d'un parking», a-t-il ajouté.

Le DTS des jeunes remercié

La direction du club kabyle a remercié, avant-hier, le DTS Salah Yousfi auquel il a été signifié la fin de mission au sein du club. En effet, c’est au cours d’une réunion qui a regroupé la direction du club, l’entraîneur en chef de l’équipe première, Franck Dumas, et les différents staffs techniques des jeunes que le sort de Yousfi a été scellé. Après un débat autour de la situation des catégories jeunes, notamment l’équipe réserve, il a été décidé de se passer des services du DTS Salah Yousfi. La série des contreperformances des espoirs a été en grande partie derrière la décision de la direction du club qui fait de la formation des jeunes une de ses priorités. Le président Mellal avait mis en garde tous les membres des différents staffs lors de leurs installations en début de saison qu’il attendait des résultats, sans lesquels des décisions seront prises à l’encontre de tous ceux qui ne répondent pas aux attentes. Salah Yousfi auquel le président Mellal avait donné carte blanche lors de la prospection de l’intersaison pour la détection des jeunes talents appelés à intégrer les différentes catégories jeunes, n’aurait pas finalement réussi l’objectif qui lui a été assigné. Mais en dépit de tout ce qui a été dit ici et la sur ce sujet, Mellal a renouvelé la confiance à Salah Yousfi. Cependant, la série des contreperformances enregistrées par l’équipe réserve, censée être l’antichambre de l’équipe première, n’a pas laissé indifférent le premier responsable du club qui a décidé de mettre fin aux services de Salah Yousfi.

Dumas chargé de coordonner les staffs des jeunes

A l’issue de la réunion d’avant-hier où le sort du DTS Salah Yousfi a été scellé, la direction du club a chargé le technicien français Franck Dumas de coordonner les staffs des catégories jeunes du club. Par ailleurs, la direction du club serait déjà à la recherche d’un nouveau DTS qui répondait au profil du technicien souhaité, et selon des indiscrétions, les contacts ont déjà commencé.

Le cas de Boukhenchouche non encore tranché



Le milieu de terrain, Salim Boukhenchouche qui continue à s’exercer depuis avant-hier avec l'équipe réserve, ne connait pas encore le sort qui lui sera réservé quant à sa réintégration en équipe première. En effet, en dépit du fait que son manager ait pris attache avec la direction demandant de réintégrer son poulain en équipe fanion tout en le sanctionnant financièrement avec en sus des excuses du joueur, la direction du club kabyle n'a pas encore tranché sur le sujet. Selon des indiscrétions, le président Mellal s’est accordé un peu plus de temps avant de prendre une décision finale. Les responsables du club veulent à tout prix s’assurer que le joueur comprenne que l’on ne badine pas avec la discipline qui reste l’une des clés de la réussite de l’équipe en ce début de saison.

Z. L.