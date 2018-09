«On fera honneur au club»

Par DDK | Il ya 4 heures 8 minutes | 227 lecture(s)

Milieu de terrain de l'US Tirmitine, Saïd Hameg estime son équipe capable de se frayer une place en haut du tableau, la saison prochaine, et faire, ainsi, honneur à la région de Tirmitine.

La Dépêche de Kabylie: Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs ?

Said Hameg: Milieu de terrain âgé de 23 ans. Je peux aussi évoluer comme récupérateur et milieu offensif.

Comment se déroule la préparation avant le début du championnat, prévu au mois d'octobre ?

On se prépare dans des conditions favorables et une bonne ambiance. On applique à la lettre le programme de travail tracé par le coach Ahmed Hameg. On est déterminés à être au rendez-vous en début de saison.

Pensez-vous que l'US Tirmitine est capable de faire sensation en division Pré-honneur ?

Pourquoi pas ?! Je pense qu'on a des atouts à faire valoir, sachant que notre effectif est composé de jeunes talents, capables de relever le défi dans cette division. Ce ne sera pas facile, certes, mais on croit en nos capacités. On tâchera d'honorer la région de Tirmitine.

Quel est votre objectif personnel et celui de l'UST pour la nouvelle saison ?

On fera tout notre possible pour relever le défi et se frayer une place parmi le trio de tête. Me concernant, je tâcherai de tout donner pour mon équipe et lui permettre de réaliser le meilleur parcours possible.

On vous laisse le soin de conclure…

L'US Tirmitine est en train de monter en puissance. On s'améliore de match en match, ce qui augure de bonnes choses. On sera à la hauteur et on honorera la région, les supporters doivent s’en assurer.

Entretien réalisé par Massi Boufatis