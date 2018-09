«Ce sera encore la saison de la consécration»

Par DDK | Il ya 4 heures 8 minutes | 167 lecture(s)

Juste après son accession en division Honneur Tizi-Ouzou, le Djurdjura Club de Boghni avait organisé une réception en l’honneur des joueurs et du staff technique. Les dirigeants ont témoigné leur reconnaissance au groupe qui a dominé de bout en bout ses adversaires, jusqu’à réaliser la montée au palier supérieur, qu’il avait quitté, pour rappel, suite à une erreur administrative. Concernant la saison 2018/ 2019, la préparation a débuté depuis plus d'une quinzaine de jours. «Nous avons récupéré notre effectif en entier. Nous sommes en pleine préparation. Il y a de l'engouement de la part des joueurs. Je crois que ce sera encore l'année de la consécration. En tout cas, pour le moment, nous nous attelons à finaliser le travail», indique Akli Tazekrit, entraîneur du DCB pour la troisième saison consécutive. «Les dirigeants sont toujours à nos côtés. Il faudrait toutefois progresser pour redonner au club sa véritable place», soulignera-t-il. S’agissant des matchs amicaux joués, M. Tazekrit se dira satisfait des performances de ses hommes : «Nous avons joué cinq rencontres. Nous les avons toutes gagnées. Et puis, nous avons évalué notre effectif face à des pensionnaires de championnats supérieurs, tels que l'ESDEM et le CRB Tizi-Ouzou. Nous avons gagné trois buts à zéro face au CRBTO au stade Oukil Ramdane. Si nous continuons sur cette lancée, nous aurons notre mot à dire à la fin du championnat. Il faudra préserver cette dynamique», conclura M. Akli Tazekrit. En tout cas, les Montagnards de Boghni voient grand, et n’ont pas manqué de le montrer lors des matchs amicaux disputés. «Nous ne devrions pas nous contenter du bas de l'échelle. Il faut viser plus haut, au moins la DNA ! Beaucoup de clubs créés des années après nous sont en DNA, pourquoi pas le DCB?», s'interroge un ancien joueur de ce club du Djurdjura.

A. O.