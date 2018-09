Premier test réussi pour Oran

Par DDK | Il ya 4 heures 8 minutes | 175 lecture(s)

La ville d’Oran a été gratifiée des éloges des membres de la commission technique relevant du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) au cours de leur visite, samedi et dimanche derniers, à El-Bahia qui se prépare à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) en 2021. Un premier examen passé avec succès par les organisateurs de cet évènement confié pour la deuxième fois à l’Algérie après avoir abrité à Alger l’édition de 1975.Les déclarations du président de la commission technique du CIJM, le Français Bernard Amsalem, après avoir visité différentes infrastructures sportives, en cours de réalisation et de réhabilitation, ainsi sa réunion avec les responsables des secteurs concernés par l’organisation des jeux, sont venues rassurer les autorités locales qu’ils étaient sur la bonne voie. Mieux, M. Amsalem n’a raté aucune occasion pour vanter les installations sportives et hôtelières ainsi que les équipements de transport dont dispose la capitale de l’Ouest du pays, prédisant un "franc succès" à la 19e édition. La qualité de toutes les installations sportives et hôtelières que prépare Oran pour abriter la manifestation sportive méditerranéenne a même poussé le responsable en question à placer la barre haut en confiant que le CIJM table énormément sur la prochaine édition pour en faire la meilleure depuis la création des jeux en 1951. Un défi que les organisateurs algériens se disent prêts à le relever. Déjà, le ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, s’était engagé, lors de l’arrivée à Oran de l’emblème des JM en début juillet dernier en provenance de Tarragone, la ville espagnole qui a accueilli la précédente édition, que les autorités algériennes sont mobilisées pour que les jeux d’Oran soient tout simplement "inédits". Une manière de faire visant à confirmer le retour de l’Algérie au devant de la scène et prouver qu’elle était capable d’organiser des grandes manifestations sportives, sachant qu’il y a quelques semaines Alger a abrité les jeux africains de la jeunesse. En tout cas, les premières impressions des membres de la commission technique du CIJM, et ce, pour leur première mission à Oran, plaide largement en faveur des organisateurs algériens. Mieux, ce comité s’attend à ce que tout soit fin prêt en matière de sites de compétition, d’entrainement et d’hébergement, avant une année ou plus du coup d’envoi des JM programmés lors de l’été 2021. C’est surtout le nouveau complexe sportif dont va bénéficier Oran pour l’occasion, et qui est en cours de réalisation, qui a attiré l’admiration de la délégation du CIJM. Ce complexe pour lequel une enveloppe financière de l’ordre de 23 milliards de dinars, selon le directeur local de la jeunesse et des sports, Badreddine Gharbi, sera un acquis de taille pour le mouvement sportif oranais, s’est félicité,

M. Amsalem.