Place à la compétition !

La Ligue régionale de football d’Alger (LRFA) a enfin dévoilé les calendriers des championnats Régionale 1 et 2, pour la saison 2018-2019.

La compétition en Régionale 2, groupe A, débutera vendredi prochain. Elle sera marquée par l’entrée en jeu de quatre nouvelles formations, qui orneront le paysage de ce palier qui connaîtra certainement une rude concurrence pour le sacre. Les nouvelles formations qui seront appelées à honorer leur présence dans cette division sont donc le RC Seddouk (Béjaïa), le FC Tamelaht (Bouira), le FC Tadmaït (Tizi-Ouzou) et enfin l’Olympique de Tizi-Rached (Tizi-Ouzou). Ces teams seront concurrencés par les candidats au sacre, à l’instar du malheureux de l’exercice écoulé l’USM Béjaïa, l’US Soummam, le WR Bordj Menaïel, l’ES Bir Ghbalou et le CRB Kherrata, sans oublier les «habituels» du milieu du tableau. Cela dit, toutes les équipes partent à chances égales, ce qui augure une compétition palpitante. Reste à savoir quelle sera celle qui aura le souffle le plus long. A présent, toutes les équipes de ces deux paliers se préparent activement pour ce nouvel exercice, en prévision duquel plusieurs présidents ont mis le paquet, souhaitant que cette saison soit celle de leurs équipes. Certains, en revanche, se voient déjà comme des outsiders, tandis que d’autres se contentent de se fixer le maintien comme objectif, «faute de moyens financiers», justifie la plupart. Signalons que tous les échos provenant des fiefs des 16 équipes de Régionale 2 (groupe A) font état d’une intense préparation inhérente au cycle précompétitif, par le biais de regroupements, de stages bloqués et de confrontations amicales, pour peaufiner la cohésion et parfaire les systèmes de jeu mis en place par les staffs techniques.

Quatre nouvelles équipes en Régionale 2

A quelques jours du coup d’envoi du championnat, les CRB Kherrata, l’OS Moulediouane, l’US Soummam, le MC Bouira, l’ESB Ghbalou, le WRB Menaïel, l’USM Béjaïa, l’OS El-Kseur, l’ES Timezrit, la JS M’Chedallah, le CM Tidjelabine, le RC Seddouk, le FC Tadmaït, le FC Tamelaht, l’ES Draâ El-Mizan et bien sûr l’O Tizi Rached se retrouveront, lors de la première journée, sur la ligne de départ avec un objectif identique : réussir une bonne entame. Néanmoins, les ambitions des 16 formations ne sont nullement similaires, d’autant que les circonstances et conditions de préparation et le recrutement diffèrent d’une équipe à une autre, sachant que la compétition mettra aux prises des équipes dites «peu subventionnées» avec d’autres plutôt choyées sur le plan pécuniaire. D’ailleurs, la majorité des clubs démunis financièrement annoncent que leur priorité est la survie en Régionale, ni plus ni moins. Quant aux clubs ambitieux aspirant à participer à la course pour le leadership, il y a lieu de s’attendre à une grande détermination de leur part sur le terrain. Ce qui est sûr, c’est que la nouvelle saison (aller et retour) sera difficile dès le départ, étant donné que les postulants au sacre sont assez nombreux, comme l’USM Béjaïa, l’US Soummam, le WR Bordj Menaïel l’ES Bir Ghbalou, le CRB Kherrata et l’O Tizi Rached. Ce dernier, réputé avoir des dents longues, est donné par les observateurs sportifs comme le favori numéro 1 à la montée en Régionale 1. Une division qu’il avait quittée la saison dernière. Les «gros morceaux» seront toutefois concurrencés par les quatre nouveaux promus, sans oublier les formations qui jouaient jusque-là le milieu du tableau. En somme, les différentes équipes ne doivent pas commettre l’erreur de griller des étapes. Un bon démarrage en championnat est souvent déterminant pour la suite. Mais pour le moment, à trois jours du coup de starter, les matchs amicaux battent leur plein. Des changements de staff techniques ont eu lieu dans plusieurs équipes et des départs et des arrivées ont été enregistrés. Beaucoup d’argent a été dépensé par les présidents des grosses cylindrées pour le seul et unique but de s’offrir une place au soleil.

Samy H.