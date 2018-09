L’ESF Amizour et le CF Akbou visent le maintien

Par DDK | Il ya 4 heures 10 minutes | 176 lecture(s)

Le coup d’envoi de la saison 2018/2019 de la Nationale 1 dames sera donné samedi prochain. Dans ce palier de l’élite du football féminin, on retrouve deux clubs de la vallée de la Soummam, seuls représentants de Kabylie. Il s’agit de l’Etoile sportive féminine Amizour (ESFA) et du Club féminin Akbou (CFA). Deux formations qui aspirent à se forger un nom parmi les ténors du championnat, à l’image de l’ASE Alger-Centre, l’AFAK Relizane, AS Intissar d’Oran, l’AS Sûreté nationale, le FC Constantine et la JF Khroub. Ce sera, d’ailleurs, face à cette dernière que les capées de l’entraîneur d’Amizour, Nadia Belala, joueront samedi prochain. C’est le stade Larbi Touati qui sera le théâtre de cette rencontre, qui ne s’annonce point facile pour les jeunes joueuses locales, surtout devant une équipe d’El-Khroub connue sur la scène nationale, elle qui a réalisé de belles performances par le passé. C’est dire que les filles du nouveau président du CSA/ESFA fraîchement élu, Millane Fateh en l’occurrence, devront cravacher dur pour ne pas rater leur premier match de la saison. «Nous connaissons les qualités de notre adversaire qui a montré de belles choses lors des précédentes saisons, mais on jouera pour la gagne et rien que cela», assure Nadia Belala. Contrairement à Amizour, le CF Akbou, que préside Aomar Merabet, entamera la saison en déplacement. Les filles d’Akbou iront dans le Sud du pays, plus précisément dans la wilaya de Tougourt, pour en découdre avec le SMBT locale au stade d’El Mosutakbal. A ce propos, le coach Abdenour Mira soulignera : «Cette rencontre de début de saison reste indécise, mais on ne se déplacera pas en s’avouant vaincus d’avance. On jouera nos chances à fond, même si je dois dire que la mission ne sera pas facile et que notre déplacement sera périlleux». Quoi qu’il en soit, les deux clubs cités (ESFA et CFA) ont affûté leurs armes en prévision de la nouvelle saison. Mais à présent, l’heure est encore aux derniers réglages chez les deux clubs béjaouis.

M. R.