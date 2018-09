Hakim Boughadou affiche sa satisfaction

Par DDK | Il ya 4 heures 7 minutes | 150 lecture(s)

Le président de la Fédération algérienne de natation s'est réjoui de l'imminente réception de quatre nouvelles piscines sur les huit qui lui ont été promises. La troisième place, décrochée par la sélection algérienne de natation aux championnats d'Afrique 2018, clôturés samedi à Alger «a largement dépassé les espérances de la Fédération», a assuré lundi dernier à Alger le président de cette instance, Abdelhakim Boughadou. «Sincèrement, on ne s'attendait pas à un tel résultat, surtout après la défection de trois de nos meilleurs athlètes. En leur absence, on espérait juste atteindre un maximum de finales, mais finalement, nous avons réussi à glaner 23 médailles, dont trois en or, ce qui dépasse largement nos espérances», a avoué Boughadou au Forum du journal El-Chaâb. En effet, 48 heures seulement avant le coup d'envoi de la compétition (10-16 septembre), les nageurs Oussama Sahnoun, Djaoued Seyoud et Nazim Belkhodja, avaient déclaré forfait pour différentes raisons, poussant dès lors la Fédération algérienne à revoir ses objectifs à la baisse. «Ces trois athlètes sont considérés comme les meilleurs actuellement et leur absence nous a coûté sept à huit médailles, dont la plupart en or», a encore détaillé Boughadou, selon lequel «le fait d'avoir terminé 3e, derrière l'Egypte et l'Afrique du Sud en de pareilles conditions représente une très bonne chose». Autre grande satisfaction affichée par le président de la Fédération, l'émersion de nouveaux jeunes talents à l'occasion de ces championnats d'Afrique (seniors) «ce qui les prédestine déjà à un avenir radieux», surtout que «leur marge de progression est encore importante». Mais d'après lui, «il est indispensable de poursuivre l'accompagnement de ces jeunes, pour les aider à progresser», car selon lui, «qui n'avance pas recule». La présence de moyens pédagogiques étant indispensable dans cette quête, Boughadou s'est réjoui de «l'imminente réception de quatre nouvelles piscines sur les huit» qui lui ont été promises.