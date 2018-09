Kadri interdit d’entraînement

Par DDK | Il ya 4 heures 7 minutes | 181 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris les entraînements, avant-hier soir, dans une très bonne ambiance, après le nul (1 - 1) concédé à Bordj Bou Arreridj, le week-end dernier.

Cette séance a vu la présence de tous les joueurs excepté Kadri à qui on a notifié l’interdiction de s’entrainer avant son passage en conseil de discipline avant le match de la JSS. Mouhli, Belahcene et Camara ont écourté la séance pour rejoindre l’infirmerie après avoir senti de légères douleurs et ils étaient pris en charge par le staff médical. Concernant le joueur Kadri, il est interdit d’entraînement après son mauvais comportement à la fin du match contre le MCO (le joueur a protesté contre sa non-participation à ce match). Dans la notification que la direction lui a remis, il est mentionné qu’il s’entrainera avec les U21 et devait prendre part au match avancé du championnat contre la JSS en compagnie de Soltane et Herida joué hier au stade de l’unité maghrébine pour le compte de la neuvième journée de la ligue 1. Concernant Touré, il a été pris en en aparté par le préparateur physique, Salim Zaabar, et il intégrera le groupe lors de la prochaine séance pour préparer le prochain match où il ne pourra jouer qu’une mi-temps au maximum. Concernant le volet financier, le compte du CSA est alimenté d’un milliard de centimes, ce qui représente la subvention du fonds de wilaya. Cette somme servira à payer la dette des anciens entraîneurs qui est de l’ordre de 283 millions, ainsi que l’achat de l’équipement pour les jeunes catégories.

Le conseil de gestion installé prochainement

La gestion des affaires du MOB cette année a beaucoup changé dans la forme, sans pour autant améliorer certaines choses qui nécessitent une réelle prise en charge. En l’absence du président du CA, Amar Boudiab, c’est Mohand Sadji, le vice-président, qui prend l’intérimaire et assure toutes les responsabilités qui nécessitent une plus grande présence physique et un peu plus de temps. C’est dans cette optique que l’idée de l’installation d’un conseil de gestion est primordiale pour atténuer la charge du travail et installer les différentes commissions, à commencer par celle de discipline qui devrait être installée avant le début du championnat. La commission de sponsoring et de management n’existe pas encore, alors que les anciens sponsors attendent toujours un geste des dirigeants pour renégocier les nouveaux contrats.

Z. H.