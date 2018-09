«On doit gagner contre la JSS»

Par DDK | Il ya 4 heures 7 minutes | 178 lecture(s)

Accosté à la fin de la séance d’entraînement de lundi dernier, le buteur du dernier match du MOB, l’attaquant Abdelhakim Amokrane, parle dans cet entretien des préparatifs pour le prochain match contre la JSS.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la reprise ?

Abdelhakim Amokrane : La séance de reprise s’est déroulée dans de très bonnes conditions et une très bonne ambiance après le nul ramené de Bordj le week-end passé. Après la défaite du NAHD, on était droit au mur et on devrait réaliser un bon résultat pour apaiser un peu la tension et hamdoullilah on est revenus avec un bon point.



Quel était votre sentiment après avoir inscrit le but égalisateur ?

J’étais très content, surtout d’avoir contribué à décrocher un bon résultat avec mon club. J’espère que ce but en appellera d’autres lors des prochains matchs à commencer par celui du samedi prochain.



Un match difficile vous attend samedi contre la JSS. Comment l’aborderez-vous ?

Ça sera très difficile pour les deux équipes mais on tachera de réaliser une belle prestation qui sera couronnée d’une victoire. Saoura est une équipe qui passe de mauvais moments après trois défaites de suite mais peut nous créer des problèmes car elle renferme un bon groupe composé de talentueux joueurs. Pour nous, on ne doit pas rater ce match qui sera une confirmation du match du CABBA et une aubaine pour mieux négocier la suite du championnat.

Un message aux supporters ?

Je remercie tous les supporters du MOB, surtout ceux qui ont fait le déplacement à Bordj pour nous soutenir. J’espère qu’on sera à la hauteur samedi pour leur offrir une belle victoire et partager avec eux la joie d’après-match.

Propos recueillis par Z. H.