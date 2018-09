Par DDK | Il ya 4 heures 9 minutes | 268 lecture(s)

«C’est un match difficile qui nous attend face à une bonne équipe de Sétif qui reste sur une qualification en demi finale de la Ligue des champions, mais on abordera cette rencontre avec la ferme intention de réussir un bon résultat. Tous les ingrédients sont réunis pour le non déroulement de ce match. Il y a une bonne ambiance, on a un bon groupe, un bon staff, on a bien travaillé et je pense qu’on est prêts pour cette confrontation. Un bon résultat est dans nos cordes. Une chose est sûre, nous allons donner le meilleur de nous mêmes pour poursuivre notre belle série et répondre à l’occasion à l’attente de notre merveilleux public qui nous soutien et qui nous encourage. Les joueurs sont hyper motivés, le moral est au beau fixe et cela nous laisse confiants pour faire la différence lors de ce match face à l’ESS. On va se battre de toutes nos forces pour faire perdurer la joie chez nos supporters», a déclaré le jeune Tafni lors d’un point de presse animé hier au stade du 1er novembre.

Z. L.