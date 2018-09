«Garder notre bonne dynamique»

Par DDK | Il ya 4 heures 7 minutes | 222 lecture(s)

«Nous irons à Sétif pour défendre notre statut de leader. Nous sommes sur une belle série et on fera tout pour garder cette bonne dynamique. C’est vrai que le match ne sera pas facile et qu’on s’attend à des difficultés face à une équipe bien motivée surtout après sa qualification en demi-finale de la ligue des champions, mais on est assez armés pour surmonter tous les obstacles et aller chercher un bon résultat. C’est un pari qui reste à notre portée. On a une bonne défense, un bon milieu de terrain et une bonne attaque. Donc, on n’a pas à s’inquiéter. En plus, on n’encaisse pas. On essayera de rééditer face à l’ESS. Pour ce qui est du titre, je pense que c’est prématuré d’en parler. Ce qui nous importe le plus, c’est de poursuivre notre belle série et de continuer à progresser. En ce qui me concerne, j’ai débloqué mon compteur en marquant mon premier but sous les couleurs de la JSK et j’espère que cette réalisation en appellera d’autres. Je dis merci à nos supporters qui nous encouragent. Je leur demande de continuer à nous soutenir et en ce qui nous concerne, on fera tout pour répondre à leurs attentes», dira le jeune Hamroune Rezki.

Z. L.