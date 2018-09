Ultimes réglages avant l’ASO

Par DDK | Il ya 4 heures 7 minutes | 199 lecture(s)

Passée la tempête, les joueurs de la JSMB qui ont subi dimanche dernier les foudres de leurs supporters après le faux pas concédé à domicile contre l’US Biskra (2 - 2), poursuivent à présent, de manière sereine, les préparatifs du prochain match face à l’ASO Chlef dans le cadre de la 8e journée du championnat. De son côté, le staff technique par intérim, composé du duo Boussekine - Fodhil, fait de son mieux pour assurer une préparation à même d’aider les partenaires de Fouad Ghanem à se surpasser vendredi contre l’ASO, dans un duel à hauts risques pour les gars de la Soummam. Autrement dit, le staff technique béjaoui qui s’apprête à apporter les derniers réglages à son team avant le départ demain pour la ville de Chlef, tente de remobiliser les troupes dans le but d’inciter le revenant Belgherbi et ses camarades à réaliser le meilleur résultat possible au stade Boumezrag de Chlef, pour mettre un terme à une série de sept matchs sans le moindre succès. En d’autres termes, les Béjaouis ont toutes les raisons d’espérer surprendre les Chélifiens chez eux, d’autant qu’ils évolueront avec leurs meilleurs atouts sur le terrain, avec notamment le retour à la compétition du métronome Abdelhakim Djeribia et de l’attaquant Belgherbi. Toutefois, la mission parait ardue face à un adversaire qui carbure à plein régime en ce début du championnat, mais seulement les gars de la Soummam partent déjà avec un ascendant psychologique certain sachant qu’ils restent sur trois victoires de rang acquises haut la main au stade Mohamed Boumezrag lors des trois dernières saisons.

Benchouia pressenti à la barre technique

Après plusieurs contacts entrepris depuis le début de la semaine en cours avec certains techniciens susceptibles de driver son équipe pour le reste de la saison en cours, la direction des Vert et Rouge de la Soummam a pris attache ces dernières heures avec l’ex-coach de l’ASO, Mohamed Benchouia. Selon les informations en notre possession, ce dernier se serait déjà montré enthousiaste à l’idée de prendre les commandes techniques de l’équipe. Toutefois, Benchouia qui aurait demandé un temps de réflexion, aurait promis à son interlocuteur de rendre sa réponse avant la fin de la semaine en cours. Une chose est aussi certaine, c’est que le nom de Benchouia fait déjà l’unanimité chez les socios du club qui voient en lui l’homme de la situation pour tirer leur équipe vers le haut.

B. Ouari