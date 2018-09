La grande explication !

Par DDK | Il ya 1 heure | 232 lecture(s)

Les Lions du Djurdjura affronteront ce soir à partir de 20h l’entente de Sétif au stade du 8 Mai 45 pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Mobilis.

Invaincus depuis le début de saison, les hommes de Franck Dumas, qui ne sont pas sans savoir la difficulté face à l’Aigle noir Sétifien, ne semblent pas pour autant inquiets quant à leur capacité de poursuivre leur belle série. En effet les camarades de Saadou se disent en mesure de tenir tête aux Sétifiens et de revenir avec un bon résultat. Les Canaris du Djurdjura, qui ont assez souvent réussi leur virée du coté de la capitale des hauts plateaux, se veulent confiants et sereins. Il faut dire aussi que sur l’ensemble des matches ayant opposé les deux formations, la JSK passe largement devant l’ESS. Sur les 90 confrontations, les Kabyles ont récolté 40 victoires contre seulement 24 pour les Sétifiens. Les 20 autres rencontres se sont soldées sur un score de parité. Aussi les coéquipiers de Benkhelifia auront à cœur de confirmer cet ascendant, ce soir, et démontrer, à l’occasion, que leur bon parcours de ce début de saison n’est pas le fruit du hasard. Leader après sept journées du championnat les gars de la formation du Djurdjura se refusent de s’arrêter en si bon chemin. Tous les joueurs sont déterminés à garder leur bonne dynamique. L’ambiance et l’atmosphère qui règnent aux entrainements, et l’état d’esprit qui prévaut au sein du groupe, témoignent de la motivation, de la force et du désir qui animent la bande à Dumas à faire sensation cette saison. Un leitmotiv qui n’est pas sans compliquer la mission des poulains de Rachid Taoussi, qui auront du mal à freiner la machine Kabyle de plus en plus performante. Leader au classement avec en sus la meilleure défense (2 buts encaissés) et la meilleure attaque (12 buts inscrits), les lions du Djurdjura se présenteront en conquérants, ce soir sur la pelouse du stade du 8 Mai 45, avec l’objectif de maintenir la bonne cadence en cours depuis le coup d’envoi de la compétition. Les camarades de Tizi-Bouali qui jouent libérés et qui se battent de toutes leurs forces sur le rectangle, sont résolument décidés à faire perdurer la joie chez leurs supporters qui croient dur comme fer au grand retour de leur équipe fétiche, après une longue traversée du désert. Ce soir, les jeunots kabyles comptent bien prouver et rassurer leurs fans que le cauchemar vécu ces dernières années relève désormais du passé. Gonflés à bloc sur le plan psychologique et prêts physiquement et tactiquement, les camarades de Juba Oukaci sont bien partis pour contrarier les Sétifiens dans leur fief. Un pari qui semble difficile certes face à une équipe qui reste sur une qualification en demi finale de la Ligue des champions, mais pas du tout impossible pour les lions du Djurdjura décidés à rugir et à faire entendre leur voix. Une donne qui renseigne sur la détermination des kabyles à planer très haut ce soir.

Z. L.

Le programme

Jeudi

20h00 : ESS - JSK

Vendredi

16h00 : ASAM - NAHD

16h00 : OM - DRBT

Samedi

16h00 : CRB -MCO

18h00 : MOB -JSS

17h45 : USMBA - CABBA

17h45 : PAC - USMA