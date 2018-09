Les Béjaouis à l’assaut du leader

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

La JSM Béjaïa (13e, 7 points) qui a été accrochée lors de la précédente journée chez elle par l’US Biskra (2-2), rendra visite, demain, à l’ASO Chlef (1er, 17 points) qui n’est autre que le chef de file du groupe, dans une mission qui parait à priori difficile mais point impossible. Ceci quand on sait surtout, que les gars de la Soummam tendent à devenir la bête noire des lions du Chélif ces dernières saisons, dans le chaudron même du stade Mohamed Boumezrag de cette ville. Autrement dit, les camarades de Réda Bensayah, qui traversent une phase difficile depuis le début du championnat, restent capables d’imposer leur suprématie sur leur adversaire dans son antre même pour mettre fin à une série de six rencontres sans succès. En outre, affronter le leader étant toujours motivant en soi, les partenaires du revenant Belgherbi secoués en début de semaine par leurs supporters, auront là une occasion de prouver de quoi ils sont capables sur le terrain, face à un adversaire qui ne leur fera pas de cadeau chez lui, pour demeurer en tète du classement. Pour sa part, l’entraineur par intérim, Samy Boussekine, qui aura encore sous la main un effectif amoindri face à l’ASO avec notamment le forfait du milieu de terrain, Abdelhakim Djeribia, devrait trouver cette fois la formule magique pour surprendre le leader chez lui, afin de permettre à son équipe de retrouver vite confiance.

Djeribia et Allali out

En plus du meneur de jeu Abdelhakim Djeribia qui ne sera pas concerné par la rencontre de demain pour cause de blessure, un autre élément et non des moindres, sera également out face à l’ASO pour cause de suspension. Il s’agit de l’axial Slimane Allai qui sera sans doute suppléé par son camarade dans l’axe de la défense, Nacer Meddour aux côtés de Koceila Berchiche.

Hakim Amaouche, nouveau manager général

La direction de la JSMB a procédé avant-hier à l’installation de l’ancien joueur de l’équipe, Hakim Amaouche, en sa qualité de manager général. Un poste qui est longtemps resté vacant après le passage éphémère de l’ancien gardien de but du club, Séghir Bezouir, avant l’entame du présent exercice. B. Ouari

Le programme

RC Kouba - USM Harrach

A Boussaâda - JSM Skikda

US Biskra - MC Saida

ASO Chlef - JSM Béjaia

USM Blida - NC Magra

USM Annaba - ES Mostaganem

ASM Oran - MCE Eulma

WA Tlemcen - RC Relizane