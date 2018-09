Quels objectifs pour les clubs de Bouira ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Pour les quatre clubs de Bouira engagés cette saison en division Régionale 2, à savoir l’ES Bir Ghbalou, le MC Bouira, la JS M’Chedallah et le FC Thamelaht, les ambitions diffèrent. A rappeler que l’équipe de Bir Ghbalou a débuté sa préparation d’intersaison à temps, soit à la mi-août, sous la houlette de l’entraîneur Khelifa Abdeslem, secondé par Zeyouche Youcef. Quant au FC Thamelath, il a été bien motivé par les autorités locales d’Ahnif après son accession inédite en Régionale 2. Ce club s’est même permis un stage de préparation bloqué, au niveau su stade Errich, à Bouira. Ce qui est loin d’être le cas du MC Bouira, qui a peiné avant de commencer les entraînements, au début du mois en cours. Mais le club qui a le plus souffert en période d’intersaison, c’est incontestablement la JS M’Chedallah qui a failli déclarer forfait à cause du manque de moyens financiers. Le président de CSA, Aoudia Madjid, en compagnie de dirigeants et amoureux du club, n’avaient d’ailleurs pas cessé de frapper à toutes les portes pour trouver les fonds nécessaires afin de sauver le club d’une disparition programmée. Il a fallu attendre le week-end dernier, soit à une semaine du coup d’envoi du championnat, pour voir enfin le déclic. Désormais, les dirigeants du club sont entrés dans une véritable course contre la montre. Mais le club ratera inévitablement sa première sortie au championnat, prévue vendredi prochain contre le WRBM. Si la version 2018/2019 de Bir Ghbalou, qui aspire à jouer les premiers rôles, prête à l’optimisme, les trois autres clubs de la wilaya ne feront en sorte que de limiter les dégâts, pour éviter de revivre le même scénario que celui de l’édition précédente de la compétition, à l’issue de laquelle trois clubs de Bouira, à savoir le HC Aïn Bessem, la JS Bouaklane et le CR Thameur, ont rétrogradé.

