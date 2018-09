Sahi Nacer nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Pas moins de quatre coachs ont été annoncés à la barre technique du FC Thamelaht (Régionale 2) avant le coup d’envoi du championnat, prévu ce vendredi. Idder Chérif, avec lequel l’équipe avait réalisé l’accession la saison dernière, a été remercié suite à un désaccord avec le staff dirigeant. Idder, qui a rejoint son ancienne équipe la JS Bouaklane, sera donc remplacé par Boutrig Kamel, mais ce dernier quitta à son tour le club après seulement deux jours à la barre technique. Le président du CSA/FCT, Alem Redouane, entra, alors, en contact avec Boualem Hamadache pour lui proposer de prendre les rennes de l’équipe. Un entraîneur qui connaît bien cette division pour avoir déjà drivé le CR Thameur et le MC Bouira. Néanmoins, les deux parties ne se sont pas mises d’accord. Les dirigeants ont, par conséquent, jeté leur dévolu sur un ancien coach du club, en l’occurrence Sahi Nacer, qui n’a pris ses fonctions qu’avant-hier mardi où il fut présenté aux joueurs. Une chose est sûre : le néo coach du FCT aura du mal à composer son onze pour le premier match face à l’O Tizi Rached, puisqu’il ne connaît pas encore tous les éléments composant l’effectif, bien qu’il puisse compter sur son entraîneur adjoint Abbas Farid. Par ailleurs, le président de CSA/FCT, Redouane Alem, estime que même si le problème de domiciliation a été réglé au stade communal Taleb Achour de M’Chedallah, l’équipe ne dispose pas de créneaux entraînements au niveau du même stade, occupé, selon lui, par quatre équipes : la JS M’Chedallah, la JS Bouaklane, une deuxième équipe de Bouaklane et l’O Raffour. «Pour le moment, conclut-il, on s’entraîne au niveau du stade d’Ahnif (tuf) en attendant sa réhabilitation et la pose d’un tartan, ce n’est pas évident de s’entraîner sur un terrain en tuf et jouer sur du tartan».

M’hena A.