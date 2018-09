«On doit battre la JSS»

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Après une brillante prestation à Bordj, le gardien de but du MOB, Athmane Toual nous parle, dans cet entretien, des préparatifs pour le prochain match contre la JSS et son importance pour la suite du championnat.

La Dépêche de Kabylie : Quel sentiment avez-vous après avoir été l’homme du dernier match contre

le CABBA ?

Athmane Toual : Certes, je suis content d’avoir contribué à réaliser un bon résultat, mais je suis payé pour faire mon travail et tant mieux si je l’ai fait comme il se doit.

Peut-on dire qu’avec cette belle prestation, vous avez relancé la concurrence dans les bois ?

Pour être clair avec vous, mon niveau, je l’ai étalé en 2011, quand j’étais au MOB et les supporters connaissent ma véritable valeur, donc je n’ai rien à prouver. Concernant la concurrence, elle ne sera que bénéfique pour le club qui aura deux gardiens de même valeur et que le plus en forme garde les cages du club.

Un match important vous attend samedi contre la JSS. Comment l’aborderez-vous ?

Je pense qu’on commence à aborder la période la plus difficile où la majorité retrouve leur rythme de croisière, donc par ricochet, tous les matchs restants seront difficiles, à commencer par celui de la JSS. Les sudistes viendront à Béjaïa avec la ferme intention de réaliser le meilleur résultat possible suite à leur mauvaise passe avec 3 défaites de suite, donc ils vont tout faire pour se racheter. De notre part, on fera le maximum pour garder les trois points à Béjaïa et confirmer le nul du CABBA.

Après la défaite du NAHD, les supporters attendent un sursaut d’orgueil samedi. Un message à leur adresser ?

J’espère qu’ils seront nombreux pour nous soutenir à passer l’écueil de la JSS. Le match ne sera pas facile et ils doivent patienter avec nous, car la rencontre ne se termine qu’au dernier sifflet de l’arbitre. On est prêt sur tous les volets pour ce match, et avec la conjugaison de tous les efforts, on pourra décrocher les trois points qui vont nous aider à bien négocier la suite du championnat.

Propos recueillis par Z. H.