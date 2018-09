L’USO Amizour et la JS Azazga pour un premier succès

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

L’USO Amizour et la JS Azazga comptent bien se racheter ce week-end, à l’occasion du déroulement de la 3e journée du championnat Inter-Régions. Si le MB Bouira a déjà goûté à une victoire en allant damer le pion au nouveau pensionnaire du groupe Centre-Est, le NRB Teleghma, sur le score d’un but à zéro, les deux autres clubs de Kabylie, la JS Azazga et l’US Oued Amizour en l’occurrence, n’ont engrangé qu’un seul point sur les deux rencontres qu’ils ont jouées jusque-là, avec un nul et une défaite pour chacun d’eux. Pour la 3e journée, qui se déroulera donc vendredi et samedi, les Rouge et Noir d’Amizour recevront le SA Sétif. Un match qui ne sera pas facile pour les coéquipiers de Harhouz Azedine, mais ceux-ci sont plus que jamais décidés à prendre les trois points, quelle que soit la nature de l’adversaire. Arriveront-ils alors à vaincre ? C’est qu’on saura à l’issue de cette empoignade, programmée pour après-demain. Du côté de la JS Azazga, la mission ne s’annonce pas difficile face à une équipe du MB Hassi-Messaoud qui voyage plutôt bien en ce début de saison, en atteste le nul enregistré face à l’USOA lors de la première journée. Mais la défaite qu’a infligée le FC Bir El-Arch à cette équipe du Sud algérien rendra son onze plus redoutable dans la mesure où il est sommé de réagir, pour effacer le revers concédé. Les gars de la JSA sont donc avertis. Pour sa part, le MBB, qui accueillera l’IRB Berhoum, fera tout pour continuer sur sa lancée et confirmer son succès acquis en déplacement lors du précédent round. Mais gare à l’excès de confiance face à une équipe de Berhoum qui a réalisé un 2/2 et qui se déplacera à Bouira avec la volonté de préserver sa place de leader. Ceci d’autant plus que l’OMR El Annasser, qui la talonne de près, jouera devant une équipe voisine du DRB Baraki qui se cherche encore, après la défaite de la première journée et le nul de la dernière. Pour les autres rencontres, elles ne manqueront pas de piment, à l’exemple de celle qui mettra aux prises le FC Bir El-Arch avec l’US Souf. Le vainqueur de ce match restera collé au groupe de tête. Il y aura aussi le duel qui opposera l’AS Bordj-Ghedir à l’IRB Aïn-Lahdjar, lors duquel la première formation voudra enregistrer sa première victoire de la saison, alors que son invité du jour aura à cœur de préserver son invincibilité, après un nul et un succès en déplacement.



M. R.

Le programme

Vendredi

JS Azazga - MBH Messaoud

MB Bouira - IRB Berhoum

USM Sétif - NRB Teleghma

FC Bir El - Arch - US Souf

Hydra AC - ASCO Zouaï

DRB Baraki - OMR Annasser

ASB Ghedir - IRBA Lahdjar

Samedi

US Oued Amizour - SA Sétif