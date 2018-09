Coup d’envoi aujourd’hui

Par DDK | Il ya 26 minutes | 20 lecture(s)

C’est le coup d’envoi de la nouvelle saison en Régionale 1 avec le déroulement aujourd’hui de la première journée du championnat.

Les débats seront chauds dans les différents stades, surtout au stade d’Azeffoun, qui sera le théâtre de ce derby entre l’ES Azeffoun et le CRB Tizi- Ouzou. Une rencontre à six points pour les deux équipes qui veulent entamer la saison par une victoire. Les Marins d’Azeffoun, ne comptent pas rater cette première sortie à domicile et devant leurs supporters. Mais les poulains de Chabane Meftah qui se sont bien préparés, sont décidés à s’offrir la victoire et annoncer la couleur. De son coté l’USM Draâ Ben Khedda, sera appelée à en découdre avec son voisin la JS Bordj Ménaïel, au stade Kaci Ali, cet après-midi. Les Ciel et Blanc, sont déterminés à arracher les trois points qui seront mis en jeu, mais les gars de Bordj Ménaïel, ne l’entendent pas de cette oreille. Ils se présenteront à Draâ Ben Khedda avec l’idée de repartir avec un meilleur résultat possible. Les poulains de Mourad Bey sont avertis et doivent faire très attention à la JSBM qui n’est pas facile à manier, même en dehors de ses bases. L’autre représentant de la Kabylie en régionale une, la JS Akbou donnera la réplique au CA Kouba, au stade d’Aouzelaguen, avec la ferme intention, de rafler la mise. Les Koubéens relégués en régionale une, cette saison, se déplaceront à Aouzelaguen pour arracher un meilleur résultat possible. Les Akbouciens sont appelés à être vigilants derrière, et à se montrer plus percutants devant les buts adverses, s’ils veulent vraiment réussir un début en fanfare. La JS Tichy sera en appel à fort de l’eau, pour affronter l’équipe locale du CRB Bordj El Kiffan, au stade Bouazza. La mission des Tichois ne sera guère de tout repos et ces derniers doivent fournir beaucoup d’efforts, pour espérer revenir à la maison, avec un résultat positif. La JS Tichy veut entamer sa nouvelle saison sur une bonne note, pour gagner en confiance, en prévision des prochaines sorties. Pour le reste des matchs de cette première journée, l’OC Beaulieu accueillera le WA Rouiba, alors que la JS Tixeraine affrontera le WB Saoula. L’USM Cheraga reléguée en régionale une cette saison, donnera la réplique à l’IR Birmandreis. Enfin, l’ESM Boudouaou sera opposée à la JS Boumerdès dans un derby palpitant.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

ES Azeffoun - CRB Tizi-Ouzou

OC Beaulieu -WA Rouiba

JS Akbou - CA Kouba

CRB Bordj Kiffan - JS Tichy

JS Tixéraine - WB Saoula

USMDB Khedda - JSB Menaïel

USM Chéraga - IR Birmandreis

ESM Boudouaou - JS Boumerdès

Exempt: EC Oued Smar