Enfin la reprise !

Si la majorité des clubs du palier Honneur Béjaïa ont entamé la préparation d’intersaison depuis une dizaine, voire une quinzaine, de jours, l’Amal Riadhi Baladiate Barbacha, lui, ne reprendra du service qu’aujourd’hui samedi. Le directoire que préside Ouathmani Lamri s’est heurté à moult entraves, avant d’arrêter la date définitive du début de la préparation précompétitive, sachant que ce club vit une crise financière aiguë qui avait d’ailleurs failli mettre le club en sourdine la saison dernière. Cette année encore, le club est en difficulté, à cause du même problème d’argent. Le club ne dispose pas d’un grand effectif, ni des moyens nécessaires à un bon recrutement. S’agissant de la barre technique, elle est confiée au duo qui avait terminé la saison dernière, à savoir Foudil Nasri - Bezouh Djebar. Les deux coachs connaissent bien la maison, étant des enfants de la municipalité qui ont répondu souvent présent à l’appel du club. Selon Foudil Nasri, l’objectif de l’édition 2018/2019 du championnat ne peut être que le maintien. Il dira : «L’objectif tracé pour la nouvelle saison sportive est le maintien. On ne peut pas jouer pour autre chose de toute façon avec le manque d’argent. On a quelques jours devant nous pour préparer la compétition, et on fera de notre mieux pour que l’équipe soit prête, ne serait-ce qu’à 60%, sachant que le championnat débutera à la mi-octobre». Du côté des amoureux de Barbache, le retard accusé pour se mettre au travail ne les inquiète pas outre mesure, estimant que tous les teams de ce championnat se valent : «Il suffit que les joueurs aient de la volonté. Tout peut arriver, surtout qu’on évolue dans un palier dont le niveau des équipes qui le composent est presque le même». dira-t-on.

M. R.