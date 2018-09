Un nouveau-né qui veut grandir !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 22 lecture(s)

Ayant vu le jour cet été, plusieurs nouveaux clubs de Tizi-Ouzou se sont engagés dans le championnat pré-honneur. C’est le cas du CS Ihasnawen, versé dans le groupe Sud aux côtés de la JS Aït Yahia Moussa, le FC Aït Zaïm, l’OS Maâtkas... Le nouveau-né, présidé par Imarazene Mokhtar, est en train de progresser petit à petit, puisque la préparation d’intersaison au sein de ce club a déjà atteint son stade final. Le premier responsable sportif d’Ihasnawen a jeté son dévolu sur deux anciens de la JS Kabylie pour prendre la barre technique. Il s’agit d’Amar Gass, ex-entraîneur canari des jeunes catégories, et son adjoint Atik Bouzid, ancien joueur de la JSK sous la houlette de Jean Yves Chay et par la suite Saïb Moussa. Bouzid Atik a également porté le maillot de la JSM Tiaret et du GC Mascara, en Division 2, comme il a joué à l’US Kabylie, à l’USM Draâ Ben Khedda, à la JS Azazga et à la JS Ighil El-Mal. Il a aussi drivé les jeunes du NA Redjaouna. Cette saison, il va donc épauler dans sa mission Amar Gass, en apportant son expérience aux jeunes du CS Ihasnawen. La direction du club, quant à elle, a réuni tous les moyens matériels et pédagogiques pour que les jeunes ne manquent de rien pendant cette période de préparation et pour qu’ils soient au rendez-vous au coup d’envoi de la nouvelle saison qui sera donné dans deux semaines. Notons que les gars d’Ihasnawen ont déjà disputé deux matchs amicaux face à l’OC Makouda et l’US Timizart. D’autres rencontres du genre sont prévues avant le début du championnat de wilaya, dans le but de parfaire les automatismes de l’équipe et dégager le onze qui débutera la compétition. En engageant le CS Ihasnawen dans championnat de wilaya, le président du CSA Mokhtar Imarazene dira vouloir sortir de l’anonymat le village et canaliser la jeunesse, en l’extirpant des fléaux sociaux.

Massi Boufatis