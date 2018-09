Les frais d'engagement pris en charge par l’APW

Par DDK | Il ya 26 minutes | 24 lecture(s)

On a appris de sources proches de la ligue de football de la wilaya de Béjaïa que les frais d'engagement des équipes des deux paliers honneur et pré-honneur ainsi que ceux engagés uniquement en petites catégories en championnat de wilaya pour la saison 2018/2019 seront pris en charge par l’APW. Selon notre source, cette décision a été prise après l’entrevue qui a eu lieu jeudi entre la ligue de Béjaïa, à sa tête Idir Amghar et son staff, et le Président de l’APW M’Henni Hadadou. Voilà donc une bonne nouvelle qui va réjouir les présidents des clubs de la wilaya. Jusque-là, les frais d'engagement en championnat toutes divisions confondues étaient à la charge des clubs concernés. Cette nouvelle qui ne sera pas sans soulager les présidents de clubs qui souffrent du manque de moyens financiers avec des subventions dérisoires, souvent inferieures à une prime de match d’un joueur professionnel, a été accueillie avec un grand ouf de soulagement par aussi bien les clubs que les nouvelles formations, lesquelles, ne peuvent prétendre aux subventions qu'après une année d’activité. Les clubs amateurs confrontés à de multiples difficultés sont quelque peu soulagés, ainsi que les dirigeants des clubs qui endurent un calvaire avec le manque de terrain et le problème financier, avec des subventions dérisoires qui ne suffisent même pas pour l’achat des équipements. En somme ces formations étaient contraintes de s'acquitter au préalable de la somme de 400 000 DA pour ouvrir droit à la participation au championnat de wilaya. Cette donne n’est en fait, pas nouvelle, puisque chaque saison, on assiste au même scenario. En tous cas l’engagement de l’APW de prendre en charge sur le fonds de wilaya les 400 000 DA des frais d’engagement voit cette saison, le nombre de clubs de football engagés augmenter par rapport à l’exercice écoulé.

Samy.H