Favorable aux Béjaouies

Le stade communal de Benallouache sera aujourd’hui le théâtre d’une belle empoignade de football féminin entre les filles du FC Béjaïa et leurs homologues de l’ESFOR Tougourt, dans le cadre de la première journée du championnat Nationale 1. Ce match revêt une grande importance pour les Béjaouies lesquelles aspirent à jouer les premiers rôles cette saison, après le changement du système de compétition avec la création d’un seul groupe de 12 clubs. Après un renfort judicieux et une bonne préparation, comprenant un stage bloqué d’une dizaine de jours, les filles du coach Semah Zinedine joueront aujourd’hui leur premier véritable test devant la formation de Tougourt, qui ne devrait pas leur créer des problèmes, du moins sur papiers. Le président du doyen des clubs béjaouis de la Nationale 1, Imloul Razik, joint hier, souligne à ce propos: «On s’est très bien préparés pour le début du championnat. En recevant l’équipe de l’ESFORT, nous allons faire le maximum pour récolter les trois points de la rencontre qui seront très importants pour le moral du groupe et la suite du championnat. Malgré l’absence de certaines joueuses, blessées, nous jouerons uniquement pour la gagne». Concernant les autres clubs de la wilaya de Béjaïa, le CF Akbou se rendra à Tougourt pour affronter le SMBT local, alors que l’ESF Amizour recevra la JS Khroub. Deux matchs indécis.

Z. H.