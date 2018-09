Le match de la confirmation

Par DDK | Il ya 25 minutes | 21 lecture(s)

Les joueurs du MOB affronteront, aujourd’hui au stade de l’Unité maghrébine, l’équipe de la JS Saoura pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Mobilis.

Après le nul imposé au CABBA chez lui, les camarades de l’excellent Toual doivent confirmer contre les Sudistes qui viendront à Béjaïa pour renouer avec les bons résultats après trois défaites de suite. Le coach français des Crabes, Alain Michel, a préparé son groupe comme il se doit tout au long de la semaine avec cinq entrainements et mis ses joueurs à d’intenses travaux physiques en testant les différents systèmes de jeu qui peuvent donner satisfaction aujourd’hui. Le staff technique ne devrait pas trop chambouler l’équipe car d’après nos échos, le gardien Toual sera reconduit après sa belle prestation à Bordj et Naas prendra sa place au couloir gauche pour la première fois de la saison. Debbari, Mazari et Bouledieb complèteront le compartiment défensif. Au milieu de terrain, il y aura Ouali, Semahi et Belahcene alors que Dehar alimentera dans le compartiment offensif les deux attaquants, Camara et Amokrane. Concernant Touré qui revient d’une blessure, il sera remplaçant et pourra prendre sa place à tout moment. Ce match verra l’absence de Kadri, sanctionné par la direction, de Soltane et Kadous blessés lors du match du NAHD. La commission d’arbitrage a désigné Saidi pour officier ce match et sera assisté de Hadj-Said et Miraoui, alors que Allou est désigné comme quatrième arbitre.

L’arbitre Saïdi fait peur au MOB

Après la désignation de l’arbitre Saidi pour officier le match d’aujourd’hui contre la JSS, la direction du MOB est sortie de son mutisme pour dénoncer ce choix qui ne répond à aucune norme ni critère, comme l’a affirmé le vice-président du club, Mohand Sadji : «Ce n’est pas normal de désigner Saidi qui est de Temouchent pour officier le match de la JSS. Je pense que la commission d’arbitrage a omis de prendre en charge le critère géographique dans son choix. Je pense que ladite commission veut rendre service à Zerouati qui a fait un tapage médiatique tout au long de la semaine. Les deux faits ont un lien direct et la commission d’arbitrage nous doit des explications.»

L’AG du CSA n’a pas eu lieu

L’assemblée générale extraordinaire du CSA/MOB, prévue jeudi dernier, n’a pas eu lieu à cause de l’absence de l’ex-président Mustapha Rezki qui devrait présenter les deux bilans (moral et financier) du premier semestre 2018. Après cette seconde absence, la DJS prendra les dispositions nécessaires et appliquera la loi régissant les associations sportives dont l’article 23, qui stipule que le président du CSA doit présenter les bilans de son exercice aux membres de l’assemblée. Signalons que le bilan financier est prêt mais non certifié par le commissaire au compte, dont la mission a expiré le 31 décembre 2017. Face à cette situation, la DJS devra trouver une solution à cet épineux problème qui peut causer des soucis au nouveau bureau du CSA qui sera bloqué de fait.

Z. H.

Le programme

MO Béjaïa – JS Saoura

Paradou AC – USM Alger

CR Belouizdad – MC Oran

USMB Abbès – CABB Arreridj