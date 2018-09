Les retrouvailles !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 21 lecture(s)

Les yeux seront braqués, cet après-midi, sur le stade El Mokrani de Ben Aknoun, où se déroulera le choc de la 4e journée de la division nationale amateur du groupe centre, entre l’ES Ben Aknoun et l’US Béni Douala. Ce sera le match de retrouvailles entre l’ESBA et l’USBD. Une chaude empoignade entre deux équipes qui se connaissent parfaitement, en régionale 1, puis en inter-régions et en DNA. Les poulains de Karim Kaced et Ramdane Ait Ramdane, qui n’ont récolté que deux points sur les neuf possibles, sont décidés à relever le défi au stade de Ben Aknoun, pour se relancer en championnat et dans la course à l’accession en ligue 2 Mobilis. Ce ne sera pas un match facile, sachant que l’ES Ben Aknoun reste sur un large succès réalisé en dehors de ses bases contre l’ESM Koléa qui sera en appel à M’Sila pour affronter le WRM local. Les coéquipiers d’Oudina auront la tâche difficile mais pas impossible, surtout qu’ils sont motivés pour arracher les trois points de la victoire et provoquer le déclic tant attendu par les amoureux de l’US Béni Douala.

Lakhdaria en appel à Bourouba

L’IB Lakhdaria, pour sa part, sera en déplacement lors de cette quatrième journée de la DNA. L’équipe de Palestro défiera l’équipe de la JS Haid Djabel au stade Aissani Ali de Bourouba. L’IBL qui a fait deux matchs nuls, tout en arrachant une victoire, compte rester sur sa lancée en tentant de s’imposer à Bourouba, devant l’équipe de la Montagne. Les débats seront chauds, surtout que l’équipe locale de la JSHD est à la recherche de son vrai départ en championnat. Pour le reste des rencontres, le NARB Reghaia qui caracole en tête, tentera d’enchaîner avec un quatrième succès de suite lors de son déplacement à Ouargla pour affronter l’ARO. Le RC Arba aura à en découdre avec le RC Boumerdès, pour arracher la victoire et rester collé au leader. Le WA Boufarik accueillera son homologue du CR Béni Thour, tandis que l’IB Khemis El Khechna croisera le fer au NRB Touggourt. Enfin, l’équipe du Nadi Tadamoun Souf sera opposée à son homologue, le CRB Ain Ouessara. Tous les matchs sont prévus cet après-midi à partir de 16h.

Massi Boufatis

Le programme

JS Haï Djabel – IB Lakhdaria

RC Boumerdès – RC Arbaâ

ES Ben Aknoun – US Béni Douala

WR M’Sila – ESM Koléa

WA Boufarik – CR Béni Thour

IBKE Khechna – NRB Touggourt

AR Ouargla – NARB Réghaïa

NT Souf – CRB Aïn Ouessara