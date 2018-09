«Il faut être vigilant»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 20 lecture(s)

Le technicien français du MOB, Alain Michel, parle du match d’aujourd’hui contre la JSS en assurant: «C’est un match à grand relief qui doit passer par une victoire. Le rendement de la JSS en ce début du championnat n’est pas le vrai, car la JSS comme je l’a connaissait est une équipe qui a des capacités de jouer au football, prendre des initiatives dans le jeu et bien attaquer. La vraie JSS existe. À présent, elle n’est pas là mais elle peut revenir à tout moment et c’est à nous de nous débrouiller pour que cela n’arrive pas avant le match de samedi (aujourd’hui ndlr). Il faut être vigilants tout au long de la partie car les trois points de ce match sont très importants. Une victoire face à la JSS nous mettra dans le lot des cinq premiers au classement et nous permettra de bien négocier les trois prochains déplacements de suite. Le problème du foot algérien est de gagner quand il faut gagner et toutes les équipes ont cette difficulté-là. Aucune équipe n’est assurée de gagner quand elle a envie de gagner et c’est très frustrant dans la tête. À l’extérieur, on prend les choses comme elles viennent et tout le monde peut les maîtriser par contre à domicile, ça devient très difficile car on doit faire le jeu. J’appelle nos supporters à venir nombreux pour nous soutenir et avec l’aide de tout le monde, on pourra décrocher les trois points et redémarrer sur des bases solides.»

Z. H.