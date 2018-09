«Les trois points resteront à Béjaïa»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 23 lecture(s)

Accosté en marge de la dernière séance d’entraînement, le défenseur des Crabes, Billel Bouledieb, a affirmé que le match de la JSS ne sera pas facile en avouant : «Après le nul de Bordj qui reste un résultat très positif après la défaite du NAHD qui nous a fait beaucoup du mal, le match de la JSS sera une référence pour nous et une occasion pour confirmer le dernier résultat même si la Saoura passe des moments difficiles après trois défaites de suite. Nous ne laissons aucune chance pour notre adversaire pour que les trois points restent à Béjaïa avec l’aide bien sûr de nos supporters qui viendront sûrement en nombre pour nous soutenir. On va faire de notre mieux pour arracher la victoire et leur procurer de la joie à la fin du match.»

Z. H.