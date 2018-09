La JSK toujours invincible

Par DDK | Il ya 24 minutes | 36 lecture(s)

En s’imposant avant-hier (1-0) au stade du 8 Mai 45 devant l’ES Sétif, la JSK a confirmé son ascension en cours depuis le début de saison.

Invaincus lors des sept premières journées du championnat, les Lions du Djurdjura qui confortent leur fauteuil de leader n’ont pas laissé filer l’aubaine de s’offrir le demi-finaliste de la Ligue des champions, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Mobilis. Un succès qui dénote de la force des jeunes capés de Franck Dumas décidés à faire sensation cette saison. Avant-hier, les camarades de Saadou qui sont rentrés pourtant sur le terrain avec un onze remanié parmi lequel on ne comptait pas moins de quatre changements, ont réussi à damer le pion à l’aigle noir sur un but du rentrant Lyes Benyoucef. Une action collective qui a trouvé à la finition celui que l’on surnomme Bahbouh. Ce dernier n’a laissé aucune chance pour le portier Zeghba qui n’a vu que du vent. Une réalisation qui vient mettre à genoux l’Aigle noir dans son antre. «Je suis heureux d'avoir marqué, mais le plus important, c'est les trois points. Le mérite revient à toute l’équipe. Tous les joueurs se sont bien Battus. La solidarité du groupe a fait la différence. C’est une précieuse victoire qu’on vient d’enregistrer et qui nous permet de rester sur notre lancée. C’est un succès qui nous fera beaucoup de bien sur le plan moral. Les supporters sont également à féliciter. Je leur dédie cette victoire », nous dira Benyoucef à l’issue de la belle victoire de son équipe. Une performance hautement significative quant à la qualité des lions du Djurdjura qui devient de plus en plus pesante sur leurs adversaires. L’Entente de Sétif, en dépit de la qualité de son effectif et le bon jeu développé lors de cette affiche face a la JSK, l’a vérifié avant-hier à ses dépens. La solidarité du groupe à Dumas sur le terrain, la grande volonté et la grosse envie de bien faire et de gagner des camarades du capitaine Saadou a fait la différence dans ce match référence entre les deux équipes les plus titrées du pays. Les Kabyles qui sont en train de réaliser un parcours de champion avec cinq victoires (USM Bel Abbes , le Paradou AC , MC Alger ,CR Belouizdad et ES Setif ) et trois nuls ( JS Saoura , MO Béjaïa et AS Ain Mlila) en huit journées disputées, sont bien partis pour faire d’autres victimes à commencer par les deux prochains matches à domicile, respectivement l’O Médéa et le DRB Tadjenant. Il s’agit d’une opération de 24 points que les hommes de Dumas se fixent comme objectif avant d’effectuer le déplacement chez l’USM Alger pour le compte de la onzième journée du championnat. Une sortie qui constituera un autre test de vérité pour les Jaune et Vert qui auront à faire à un concurrent direct dans la course au titre. Une empoignade qui s’annonce alléchante et que la bande à Dumas ne voudrait en aucun cas rater. C’est dire que les guerriers kabyles se refusent de s’arrêter en si bon chemin. Leader au classement avec la meilleure défense (2 buts encaissés) et la meilleure attaque (13 buts inscrits), les lions du Djurdjura comptent s’illustrer et voler encore plus haut. Les coéquipiers de Juba Oukaci qui sont en pleine communion avec leurs supporters qui sont revenus en masse, ne veulent pas décevoir. Encouragé et soutenu par son public, «l’ouragan kabyle» est déterminé à souffler encore plus fort et à emporter tout sur son chemin. Les prochains adversaires sont d’ores et déjà avertis. La grande JSK est désormais de retour et prête à retrouver son lustre d’antan après une traversée du désert qui a duré sept longues années, sachant que le dernier titre remonte à 2011. C’était la coupe d’Algérie face à l’USM El Harrach.

Z. L.