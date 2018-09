Par DDK | Il ya 25 minutes | 21 lecture(s)

C’est un Franck Dumas aux anges qui s’est présenté avant-hier soir aux journalistes à l’issue de la belle victoire de la JSK face à l’ESS. «On savait que la mission allait être compliquée contre une bonne équipe de l’ESS. La première mi-temps s’est soldée sur le score de parité de zéro partout. C’était déjà bien pour nous. Il ne fallait donc pas s’énerver. Il fallait aussi rassurer les joueurs. Après, j’ai fait les changements qu’il fallait. On a réussi à marquer un but et à remporter ce match. Aujourd’hui, la victoire appartient au groupe. Les joueurs travaillent bien tout au long de la semaine, ce sont eux qu’il faut féliciter. On est toujours dans notre marge de progression. On est toujours en train de travailler», déclare tout sourire le technicien français. A la question de savoir s’il s’attendait à une victoire à Sétif, le premier responsable de la barre technique de la JSK a répondu : «Je ne connais pas un entraîneur qui fait un déplacement pour ne pas gagner. Après, il y avait une belle équipe de l’ESS en face de nous. C’est la plus belle équipe que j’ai rencontrée depuis que je suis ici en Algérie. C’est une équipe qui joue bien au football. Nous sommes donc très contents d’avoir gagné ce match», réplique celui qui a réussi à enchainer avec le cinquième succès de suite depuis le début de la saison.

«L’objectif est de continuer à progresser»

Tout en savourant le beau parcours de la JSK jusque-là, Franck Dumas se la joue modeste en évitant d’évoquer le titre. «Nous n’avons jamais parlé de titre. Notre objectif est de continuer à progresser. On n’a jamais parlé de classement. On s'est dit qu’il faut être performant. Nous savons aussi que nous allons être parfois moins performants, mais il faudra tout de même être guerrier. C’est ce qui s’est passé ce soir, les joueurs étaient vraiment à la hauteur», affirme Dumas qui veut surtout évacuer toute pression sur ses joueurs. «Franchement moi, je me libère de cette pression du résultat. J’ai dit aux joueurs : amusez-vous ! Il faut rester léger dans le football, même si c’est très difficile de l’être. Il faudra prendre du plaisir à travailler et à progresser. L’objectif premier de la JSK est de ne pas descendre. Le deuxième objectif par rapport au projet est de donner du temps de jeu et de l’expérience aux jeunes. Et c’est ce qu’on est en train de faire. La conséquence, elle est sur le papier. Mais ce n’est pas le plus important», ajoute le technicien français.

Z. L.