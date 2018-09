Des dizaines de supporters kabyles blessés

Par DDK | Il ya 25 minutes | 27 lecture(s)

Les fans de la JSK qui se sont déplacés en masse avant-hier à Sétif pour soutenir leur équipe fétiche ont fait l’objet d’un guet apens à l’issue du match qui opposait leur formation à l’ES Sétif. En effet, les hostilités ont commencé avant le match avec des insultes et toutes formes d’obscénités pas bien à entendre. Mais le plus grave s’est produit à la fin du match où les fans du club le plus titré du pays ont été surpris par une partie des supporters de l'ESS qui leur ont tendu un guet-apens juste au sortir du stade, causant de nombreux blessés parmi les fans de la JSK. Les agressions, les jets de pierres et autres objets ont été autant de dépassements dont ont fait l’objet les supporters de la JSK. A signaler que les blessés ont été pris en charge par le staff médical du club qui s'est mobilisé pour secourir les blessés. Aussi, les responsables de la balle ronde nationale doivent agir vite pour mettre fin à ces violences répétées qui risquent fort d’amener à des conséquences plus graves.

Les Sétifiens pas fair-play

Une partie de la galerie de l’ES Sétif ne s’est pas privée d’arroser le terrain de fumigènes et toutes sortes d’objets .La scène s’est déroulée après le but marqué par la JSK. Une scène désolante qui n’honore pas ses auteurs, encore moins l’entente de Sétif et le football national. L’arbitre Abid Charef et le commissaire du match ont certainement signalé ces comportements condamnables sur la feuille de match. La Ligue de football professionnel ne doit pas rester les bras croisé devant de telles dérives. Des sanctions dissuasives doivent être prises à l’encontre des fauteurs de troubles.

Z. L.