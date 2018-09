Un club SDF !

Par DDK | Il ya 46 minutes | 118 lecture(s)

Sans domicile fixe depuis plusieurs années déjà, la formation de la deuxième plus importante ville de la wilaya de Béjaïa, l’olympique Akbou, ne sait plus à quel saint se vouer.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le pensionnaire du championnat de Division d’honneur de la ligue de Béjaïa et sérieux prétendant à l’accession en régionale deux, n’est jusqu’à ce jour pas fixé sur la domiciliation de ses rencontres qu’il devra livrer à domicile. Sans être un projet chimérique, Les travaux de la pose du tartan au stade de l’OPOD entamé depuis quinze jours, sont à l’arrêt au grand désarroi des supporters de l’OA, des férus de la balle ronde mais aussi de tous les sportifs de la région. Ce qui n’est pas fait pour arranger les affaires du club. Ceci dit, le club de l’OA ainsi que celui de la JSA sont ainsi contraints de recevoir et s’entraîner en dehors de leurs bases. Cet état de fait a suscité le courroux des supporters de l’OA qui, selon nos sources, sont montés au créneau depuis l’arrêt des travaux de la pose du gazon, et menacent même d’investir la rue et bloquer la route nationale et l’autoroute dans les prochains jours, si rien n’est entrepris pour réparer cette situation. Les services concernés et les autorités locales doivent alors réagir, en faisant appel au responsable de l’entreprise pour la reprise des travaux de pose du tartan au stade de l’OPOD, avant que les supporters des deux clubs de la ville n’investissent la rue. Le manager général du club Nadir Nait Maamar, que nous avons abordé à ce sujet, regrettera ce retard et dira : «C’est inadmissible de continuer avec cette situation au moment où tout se déroulait dans de bonnes conditions depuis l’arrivée à la tête du club de Karim Takka qui a mis tous les moyens pour que l’OA retrouve son lustre d’antan. Mais on est confronté à un véritable problème, celui du stade qui est l’outil de travail essentiel pour une équipe de football. La DJS a arrêté cette entreprise qui n’a ni matériel ni moyens humains pour réaliser ce projet. Je me demande comment on a attribué un tel projet à une entreprise qui n’a rien. Nous interpelons à cet effet l’intervention des instances concernées de la Jeunesse et des sports, le Wali, le chef de daïra et l'APC pour attirer leur attention, car il y va de l'intérêt des jeunes. Cela fait deux années que l’équipe évolue à l'extérieur avec toutes les dépenses que cela peut engendrer». Pris, dans leur préparation d’intersaison, les dirigeants considèrent que le retard des travaux n’est pas fait pour rendre service à l’équipe qui doit jouer hors de ses bases pour une durée indéterminée. En attendant l’équipe sera contrainte d’évoluer à Ouzellaguen, comme ce fut le cas la saison dernière.

Samy.H